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Controversy erupts over Army Chief Bipin Rawat's remark on CAA protests|Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 05:35s - Published < > Embed
Controversy erupts over Army Chief Bipin Rawat's remark on CAA protests|Oneindia News

Controversy erupts over Army Chief Bipin Rawat's remark on CAA protests|Oneindia News

PAK VIOLATES CEASEFIRE IN POONCH, CONTROVERSY ERUPTS OVER ARMY CHIEF'S POLITICAL VIEW ON CAA PROTEST, AMITS SHAH BLAMES CONG FOR SPREADING RUMOURS IN DELHI OVER CAA, GIRIRAJ SINGH ACCUSES CONG & OWAISI OF DIVING INDIA OVER CAA, WEST BENGAL CM HOLDS PROTEST RALLY AGAINST CAA, PROBE AGENCY RAIDS ASSAM ACTIVIST AKHIL GOGOI'S GUWAHATI HOME, SAVITRIBAI PHULE QUITS CONG SAYS VOICE WASN'T HEARD, ANNULAR SOLAR ECLIPSE: SUN TURNS INTO RING OF FIRE, CONG TWEETS OUT PM'S PIC, SAYS MODI SO COOL WHEN THE COUNTRY BURNS HE CHILLS AND OTHER NEWS

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