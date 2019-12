The Lighthouse - Extrait du film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe - Voilà que tu pleures 1 day ago < > Embed Video Credit: Teaser-Trailer.com - Duration: 00:50s - Published The Lighthouse - Extrait du film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe - Voilà que tu pleures The Lighthouse - Extrait du film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe - Voilà que tu pleures Dans cet extrait du film The Lighthouse, Thomas (Willem Dafoe) pousse Ephraim (Robert Pattinson) à bout. Genre : Thriller, Épouvante-horreur Distribution : Willem Dafoe, Robert Pattinson Réalisateur : Robert Eggers Le réalisateur visionnaire Robert Eggers, à qui l’on doit le chef d’œuvre moderne d’épouvante The Witch, nous revient avec l’histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. #TheLighthouse #WillemDafoe #RobertPattinson #RobertEggers 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this

Recent related videos from verified sources Robert Pattinson retched in puddles before 'The Lighthouse' scenes Robert Pattinson has confessed that he drank mud from puddles before filming scenes for The Lighthouse so he would retch and discover his acting chops. Credit: Cover Video STUDIO Duration: 00:44Published 4 days ago Willem Dafoe, Julianne Nicholson Talk ‘Togo’ If you love a good story about four-legged furry friends, then look no further than the new Disney+ movie, “Togo”. Co-stars Willem Dafoe and Julianna Nicholson tell ET Canada why this film will tug.. Credit: ETCanada Duration: 02:32Published 2 weeks ago