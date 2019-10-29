Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Need some help thinking of things to do for Christmas break? Here's a list of ideas

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:25s - Published < > Embed
Need some help thinking of things to do for Christmas break? Here's a list of ideas

Need some help thinking of things to do for Christmas break? Here's a list of ideas

Need some help thinking of things to do for Christmas break?

Here's a list of ideas
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Need some help thinking of things to do for Christmas break? Here's a list of ideas

WELCOME BACK, I'MREBECCATHORNBURG!OH WHAT FUN IT IS TOHAVE A WEEK ANDSOME CHANGE OFF ATTHE END OFDECEMBER.HOW DO YOU WANTTO SPEND THAT TIME?HERE ARE A COUPLEOF IDEAS FOR YOU!IT'S A LONGCHRISTMAS BREAKTHIS YEAR WITH THEHOLIDAY CRAZINESSKIDS WILL BE JACKEDUP WITH ENERGY.SO HERE'S SOME FUNACTIVTIES TO KEETHEM BUSY.IT'S BEEN A WARMCOUPLE OF DAYS ANDIT WILL CONTINUE FORTHE NEXT WEEK.GREAT TIME TO GETTHE KIDS OUTSIDE.PLENTY OF PLACES TOGO ICE SKATINGAROUND WNY.INSIDE AND OUTSIDEYOU CAN CHECK OUTCANALSIDE,NORTHTOWN CENTERIN AMHERST, THENORTH BUFFALO ICERINK AND MANY MORE.THE SLOPES AREOPEN FOR SOMESKIING AT HOLIDAYVALLEY AND KISSINGBRIDGE.AND YOU CAN TAKE AWALK IN THE WOODS--REINSTIEN WOODSTIFF NATUREPRESERVE ANDCHESTNUT RIDGE AREBEAUTIFUL PLACES TOTAKE A WALK.IF YOU WANT TO STAYINSIDE:YOU CAN CHECK OUTTRAMPOLINE PARKSLIKEBOUNCE MAGICSKYZONEKIDS FITNESS GYMSLIKE:SUPERHERO TRAININGACADEMYROLLY POLLIESMUSEUMS AREALWAYS A GOOD IDEALIKE EXPLORE ANDMORE.GET CRAFTY AND VISITSOME ART STUDIOSLIKE CLAY HANDSPOTTERY OR CREATEYOU'RE OWN CRAFTAT HOME.LIBRARIES HAVE MANYFREE EVENTS ANDACTIVITIES FOR KIDS.THE MOVIES ARE AGIVEN WITH STARWARS, JUMANJI ANDFROZEN TWO OUTNOW.EVER THINK ABOUTHEADING TO YOURLOCAL RECREATIONALGYM FOR SOME TIMEIN THE INDOOR POOL.AND TODAY IT'S THEBOTANTICAL GARDENSBUFFALOVE DOLLARDAY WHERE IT IS ONLYONE-DOLLAR TO GOCHECK OUT THEBEAUTIFUL BOTANICALGARDENS .ENJOY THE YOURDECEMBER VACATION!RT 7EWN.




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Wall Hanging Craft | DIY Projects | Room Decor [Video]Wall Hanging Craft | DIY Projects | Room Decor

Watch more videos here : https://goo.gl/ywFY63In today's craft tutorial video, we are making a fun and very creative wall hanging/party decor item. With the help of some easily available crafting..

Credit: Looke Art and Craft - DIY Ideas     Duration: 03:49Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.