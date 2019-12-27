Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Man who makes crosses retiring

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:43s - Published < > Embed
Man who makes crosses retiring

Man who makes crosses retiring

Greg Zanis, who has made thousands of crosses since 1996 for people killed, has announced that hs is retiring.

Zanis says that the breaking point was when a gunman killed 5 people in his Illinois hometown in February.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Man who makes crosses retiring

GREG ZANIS HAS CREATED AROUND27- THOUSAND CROSSES SINCE1996.WHEN HIS FATHER-IN-LAW WASMURDERED.ZANIS SAYS THE BREAKING POINTFOR HIM WAS IN FEBRUARY WHEN AGUNMAN KILLED FIVE PEOPLE INHIS HOMETOWN OF AURORA,ILLINOIS.HIS FINAL TRIP WAS TO SAUGUSHIGH SCHOOL IN SANTA CLARITA,CALIFORNIA.0:29- 0:36("I CRY MY HEAD OFFEVERY TIME I LEAVE THESECITIES.I CAN'T...I FIND IT EASY TO GET THERE BUTHARD TO GET HOME.")HE PLANS TO TURN A TRAILER INTOA MOBILE WORKSHOP SO HE CANTRAVEL AROUND THE COUNTRY ANDTEACH MEMBERS OF THE LUTHERANCHURCH HOW TO BUILD THECROSSES.NOW THAT CHRISTMAS IS IN THEBOOKS...IT'S TIME




You Might Like


Tweets about this

k_jaseckas

Katie Jaseckas RT @chicagotribune: The Aurora man who makes crosses for mass shooting victims across the country is retiring: "I had a breaking point in E… 11 minutes ago

chicagotribune

Chicago Tribune The Aurora man who makes crosses for mass shooting victims across the country is retiring: "I had a breaking point… https://t.co/O9WOnBQkpi 1 hour ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.