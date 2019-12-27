Man who makes crosses retiring

GREG ZANIS HAS CREATED AROUND27- THOUSAND CROSSES SINCE1996.WHEN HIS FATHER-IN-LAW WASMURDERED.ZANIS SAYS THE BREAKING POINTFOR HIM WAS IN FEBRUARY WHEN AGUNMAN KILLED FIVE PEOPLE INHIS HOMETOWN OF AURORA,ILLINOIS.HIS FINAL TRIP WAS TO SAUGUSHIGH SCHOOL IN SANTA CLARITA,CALIFORNIA.0:29- 0:36("I CRY MY HEAD OFFEVERY TIME I LEAVE THESECITIES.I CAN'T...I FIND IT EASY TO GET THERE BUTHARD TO GET HOME.")HE PLANS TO TURN A TRAILER INTOA MOBILE WORKSHOP SO HE CANTRAVEL AROUND THE COUNTRY ANDTEACH MEMBERS OF THE LUTHERANCHURCH HOW TO BUILD THECROSSES.NOW THAT CHRISTMAS IS IN THEBOOKS...IT'S TIME