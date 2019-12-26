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End-of-year bargains

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:05s - Published < > Embed
End-of-year bargains

End-of-year bargains

Good Morning America is taking a look at end-of-the-year bargains.

They include deals at the GAP, Macy's Best Buy, Amazon and many other places.
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End-of-year bargains

THERE ARE SEVERAL END OF THEYEAR BARGAINS.ABC'S KENNETH MOTON TELLS USABOUT THE SHOPPING DEALS STILLUP FOR GRABSIN THIS MORNING'S GMA FIRSTLOOK, HOLIDAY CELEBRATIONS MAYBE WINDING DOWN - BUT THE DEALSAREN'T DONE!

WHETHER YOU'REEXCHANGING A GIFT OR SNAGGINGSOMETHING LEFT OFF OF YOURLIST, YOU CAN STILL SAVE THISSEASON WITH THESEPOST-CHRISTMAS DEALS.FASHION LOVERS CAN STILL CASHIN ON NEW YEAR'S CLOTHING WITHTHOSE SALE-ON-SALES!

ONLINESHOPPERS CAN FIND AN EXTRA 50%OFF SALE ITEMS AT J-CREW.AND AN EXTRA 60% OFF MARKDOWNSAT GAP!

MACY'S DISCOUNTINGFASHION, HANDBAGS, AND JEWELRYUP TO 60%.EVEN TECH LOVERS CAN STILL SNAGTHE BEST FOR LESS - WITH MAJORDEALS ON ELECTRONICS.SHOPPERS CAN SAVE UP TO $500 ONSMART TV'S AT BEST BUY.55 INCH SMART TV'S AS LOW AS$299!

AND X-BOX ONE CONSOLEBUNDLES UP TO $150 OFF.AMAZON OFFERING UP TO $30 OFFOF APPLE AIRPODS.AND THEIR POPULAR ECHO DOT ONSALE FOR ONLY $25.AND COMING UP AT 7AM, ALL THEBEST DEALS TO SHOP BEFORE THENEW YEAR - WITH YOUR GMA FIRSTLOOK, I'M KENNETH MOTON, ABCNEWS, NEW YORK.TIME NOW IS X:XX ---AN AMAZON DRIVER CAUGHTSTEALING A PACKAGE.HOW POLICE SAY THE THIEF TRIED




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Credit: CBS4 Miami     Duration: 02:11Published

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