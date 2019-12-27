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Interstate 15 reopnes in California

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:50s - Published < > Embed
Interstate 15 reopnes in California

Interstate 15 reopnes in California

Interstate 15 in California has reopened after being closed overnight because of heavy snowfall in Mountain Pass and Cajon Pass.
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Interstate 15 reopnes in California

WAS CLOSED FOR HOURS DUE TORAIN AND SNOW.REPORTER SEAN DELANCEY SPOKEWITH DRIVERS WHO SAT INFRUSTRATION.SEAN DELANCEY TRAFFIC ISFINALLY MOVING SMOOTHLY ALONGINTERSTATE 15 - - AFTER A LONGCOLD NIGHT FOR HUNDREDS.TRAPPED AT THE STATE LINE.PKG THE SIGN READS - GET EVENB-4 LEAVING - - BUT NO ONEWAS LEAVING THE WHISKEY PETE'SPARKING LOT IN PRIMM.THESE PICTURES FROM CALTRANS -- SHOWING THE FEET OF SNOWDUMPED OVERNIGHT BETWEEN BAKERAND PRIMM AT MOUNTAIN PASS - -CAUSING ACCIDENTS - ANDBLOCKING I-15 TRAVEL FORHOURS.GREG HUTCHISON/TRAPPED IN PRIMM"I GOT HERE AT 10.I'VE BEEN TRAPPED HERE EVERSINCE." GREG HUTHISON SPENT 13OF THOSE HOURS ALONG THEROADSIDE - WITH HIS POOCH NEWT.TRAPPED - - BUT PREPAREDBECAUSE OF HIS WYOMINGUPBRINGING.HUTCHISON "I ALWAYS HAVE STUFFTHAT, WHERE I LIVE YOU'REALWAYS PREPARED.I'VE GOT WATER AND FOOD."OTHERS SPENT NIGHT - - ONE EXITFROM THEIR NIPTON DESTINATION.ALEXA "YOU'VE GOT ONE MORE EXITTO GO RIGHT?

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