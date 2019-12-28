Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Disturbance at Westroads Mall

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 02:18s - Published < > Embed
Disturbance at Westroads MallWho's responsible?
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Disturbance at Westroads Mall

ERUPTED ATWESTROADS MALL.IN THE VIDEO SEENHERE YOU CANSEE THE CHAOSENSUING.MULTIPLE PEOPLEFIGHTING, MOSTLYYOUNG TEENS.NAT YOU CAN ALSOSEE MALLSECURITYSTRUGGLING TOGET THE SITUATIONUNDER CONTROL,STRUGGLING TOSEPARATE THEMULTIPLE FIGHTSAND CALMEVERYONE DOWN."WE NEVERDISCLOSE DETAILSOF OUR SECURITYPROTOCOLSBECAUSE DOINGSO COULDCOMPROMISE IT'SEFFECTIVENESS."THE OMAHA POLICEDEPARTMENT WASCALLED IN TOASSIST."THE MAINDISTURBANCE WASINSIDEWESTROADS ANDWHEN OFFICERSARRIVED ANDASSISTEDSECURITY INMOVING EVERYONEOUTSIDE, THEREWAS SOMEDISTURBANCE ANDREFUSAL TO LEAVESTILL GOING ON INTHE PARKING LOT."WHEN TEENSREFUSED TO LEAVETHE AREAOUTSIDE, OPDRESORTED TOUSING PEPPERBALLS - PELLETSTHAT IRRITATE THESKIN AND EYESSIMILAR TOPEPPER SPRAY."OMAHA POLICEOFFICERS DIDDEPLOY SOMEPEPPER BALLSOUTSIDE IN THEPARKING LOT TOGET THE CROWDSTO DISPERSE."DURING THEDISTURBANCEPEOPLE AT THEMALL WERE TOLDTO EVACUATE.LUCKILY, NOINJURIES WEREREPORTED."WE STRIVEEVERYDAY TOCREATE A SAFE,PEACEFULENVIRONMENT FOROUR COMMUNITYAND OUR HIGHESTPRIORITY IS THESECURITY ANDWELL-BEING OFOUR GUESTS."AFTER THECOMMOTION, 19-YEAR OLD LATRAILCLARK WAS CITEDFOR DISORDERLYCONDUCT.FOUR OTHERTEENS WERETAKEN INTOCUSTODY ANDLATER RELEASED."THERE WERE FIVEINDIVIDUALS WHOWERE CITED FORVARYINGOFFENCES FROMDISORDERLYCONDUCT TOASSAULT.BUT OBVIOUSLY ITWAS A MUCHLARGER GROUPTHAN THAT WASINVOLVED IN THEDISTURBANCE."POLICE SAY ATWESTROADS MALL,THESE TYPES OFDISTURBANCESINVOLVING YOUNGTEENS IS NOTHINGNEW."WE HAVERESPONDED TOTHAT MALL FORDISTURBANCESBEFORE, IT TENDSTO BE A POPULARHANGOUT FORYOUTH AND OFTENTIMESUNSUPERVISEDYOUTH, IF THEY'VEGOT NOTHING ELSETO DO, GET INTOHORSEPLAY, THENIT ESCALADES INTOOTHER THINGS.IT SOUNDS LIKE INTHIS SITUATIONTHAT'S WHAT ITWAS." OUR SISTERSTATION WCPO INCINCINNATI ALSOREPORTED ON ATHURSDAY NIGHTBRAWL AT A LOCALMALL, THISINCIDENT WASSEEMINGLYORGANIZEDBEFOREHAND ONSOCIAL MEDIA.POLICE DO NOTKNOW AT THIS TIMEIF THEWESTROADS MALLINCIDENT WASPREPLANNED.REPORTING INOMAHA, RUTAULCINAITE, 3NN.WESTROADS MALL




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Brawl at Westroads Mall [Video]Brawl at Westroads Mall

Brawl at Westroads Mall

Credit: Rumble     Duration: 02:47Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.