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10News at 6pm Top Stories

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 09:55s - Published < > Embed
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10News at 6pm Top Stories

HEARTBROKEN CUSTOMERS TURN OUTTO A POPULAR ESCONDIDORESTAURANT..

AFTER THE OWNER ISNEARLY KILLED IN A HIT AND RUN."JUST THAT I'M THINKING ABOUTHER AND I'M ALWAYS HERE TOSUPPORT HER."THE MAJOR PIECE OF EVIDENCEINVESTIGATORS HAVE IN THEIRSEARCH FOR THE DRIVER WHO RANOFF.PLUS..

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WE'RE HEARING FROM THEWITNESS..

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