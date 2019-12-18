Mild temps to start the weekend with showers on Sunday

TODAY.
THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREAS FRSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES AKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYSATELLITE IMAGERSHOW WHERE THECLOUDS AND HIGH ANDLOW PRESSURE SYSTEMSARE AND IF ANY RAIN ISHAPPENING IN THE STATECURRENTLYHERE IS A LOOK AT STATETEMPERATURES.HERE IS A LOOK AT THE24 STATE TEMPERATURECHANHERE IS A LOOK AT THESTATE SATELLITEOVERVIEW.
YOU CAN SEEWHERE THE CLOUDSRAIN AND SNOW ARE ONTHE MAFUTURECAST SHOWSWHEN THE CLOUDS ANDRAIN MAY ARRIVE IN THECOMING DAYS.
ALOTHE WEST COAST ANDCALIFORNIA SUNSHINAND AREAS OF BAY FOGFOR THE NEXT FEW DAYHERE IS A LOOK AT YOFORECAST FOR TONIGAND TOMORROWINCLUDING HITEMPERATURES AND ANYRAIN CHANCESAVERAGE TEMPS AREEXPECTHERE IS A LOOK AEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSSOUR ENTIRE REGIONINCLUDING THE SANFRANCISCO BAY AREA,THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREA FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYCLEAR SKIES WITH AREOF BAY FOG TONIGHTLOCAL TEMPS WILL BMILD OVERNIGHERE IS A LOOK AT YOURKSBW 8 DAY FORECASTINCLUDING EXPECTHIGH TEMPERATURESFOR OUR COASTAL ANINLAND AREAS, SKYCONDITIONS AND ANYRAIN CHANCESNO RAIN AND AVERAGETEMPS OVER THE NEXTFEW DAYSHERE IS YOUR KSB