The city of Omaha offers Christmas tree recycling until Jan. 8th

CHRISTMAS TREESARE COMINGDOWN.HERE AGAIN ISREPORTER KENTLUETZEN -- WITHMORE ON HOW THECITY OF OMAHA ISHELPING WITHTHAT PROCESS.NATS OF TRUCKTHE PROCESS ISPRETTY QUICK.NATS PULL UP,GRAB THE OLDCHRISTMAS TREEAND TOSS IT IN THEPILE."I THINK IT'S AGREAT SERVICETHE CITY PROVIDE.IT'S A GOODOPTION GETTINGRID OF CHRISTMASTREES AFTER THESEASON HASPASSED." ZACKWARNER THECITY'S HOLIDAYDISPOSAL SIGHTSARE PRETTYPOPULAR, TOO!ACCORDING TORECYCLINGCOORDINATORMATT O'CONNELL,LAST YEAR THEYRECIEVED CLOSETO 150 TONS OFTREES, COSTINGTAX PAYERS ABOUT$19,000 DOLLARSTO DISPOSE."WE LIKE TO SEETHE TREES GO TOA BENEFICIAL USE,NOT BECOMETRASH OR GETDUMPEDILLEGALLY." "THECITY SAYS THEREIS A FEW THINGSYOU'RE GOING TONEED TO DOBEFORE YOU COMEAND DROP OFYOUR TREE.REMOVE ANY NAILSAND WIRES.GET RID OF THATPLASTIC BAG.MAKE SURE YOUTAKE OFF LIGHTSAND THOSEORNAMENTS ANDOF COURSE KEEPYOUR TREESTAND." IF THESESTEPS ARE NOTTAKEN, O'CONNELLSAYS IT CANCREATE PROBLEMSIN THE GRINDINGPROCESS WHENTHE TREE'S ARERECYCLED."THE COMPOST IS ASOILAMMENDMENT.IT'S MIXED WITHOTHER MATERIAL,LEAVES ANDOTHER THINGSTHAT ARECOLLECTED FROMYARD WASTE.IT'S MIXEDTOGETHER ANDTHEN PROCESSEDINTO A GROWINGMEDIUM."O'CONNELL ADDSTHE CITY WILLHAVE THE DROP-OFF LOCATIONSAVAILABLE UNTILJANUARY 8TH,ANYTHINGDISPOSED AFTERTHAT DATE COULDRESULT IN APENALTY."THE SIGHTS AREOPEN DURINGDAYLIGHT HOURSUNTIL JANUARY8TH.AFTER THAT, ANYTREES THAT AREDUMPED AT ANY OFTHE DROP-OFFSIGHTS ARECONSIDEREDILLEGAL DUMPINGAND CAN FACEUPTO A 500 DOLLARFINE." THE CITYREMINDSRESIDENTS TOTHROW THE TREEON TOP OF THEPILE TO ALLOWSPACE FORTRAFFIC.IN OMAHA.KL.3NN.