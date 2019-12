Reconstrucción del puente cubierto“ Honey Run” ya comenzó 2 days ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Reconstrucción del puente cubierto“ Honey Run” ya comenzó La reconstrucción está siendo posible, gracias a las donaciones de la comunidad, junto con algunas compañías locales. 0

shares ShareTweetSavePostSend Reconstrucción del puente cubierto“ Honey Run” ya comenzó Reconstruccón del hisórico "honey run covered bridge" esta mañana, luego que fuera destruido en el incendio camp. Comoí-nicio de la reconstruccón, se vaío concreto en la estructura, que tiene un volumen total de 900 pies cuadrados. La asociacón " honey run covered bridge" indió que, este un paso importante para la reconstruccón del puente y el parque. La reconstruccón esá siendo posible gracias a donaciones de la comunidad y a la ayuda desinteresdada de negocios locales.### es bueno ayudar ás por lo que paso que se incendó todo y eso es mejor cunado ayudas, cuando alguien lo necesita





