Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Top concerts on New Year's Eve

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:37s - Published < > Embed
Top concerts on New Year's EveHere are some of the top concerts on New Year's Eve in Las Vegas.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Top concerts on New Year's Eve

SIX SHOWS ON THE STRIP!LIZZO IS HEADLINING A SHOW ATTHE CHELSEA AT THE COSMO.LADY GAGA IS WRAPPING UP HERYEAR AT PARK MGM AND JOURNEYWILL HIT THE STAGE OF THECOLOSSEUM AT CAESARS PALACE.CHRISTINA AGUILERA WILL END HERFIRST YEAR OF BEING A STRIPHEADLINER AT PLANET HOLLYWOOD.MAROON FIVE WILL BE ATMANDALAY BAY.AND PAULA ABDUL WILL DANCE LIKETHERE'S NO TOMORROW AT THEFLAMINGO.AND YOU CAN RING IN THE NEWYEAR WITH US.13 ACTION NEWS WILL BE LIVEFROM THE LAS VEGAS STRIP ANDDOWNTOWN LAS VEGAS...TO CELEBRATE WITH THE BEST LIVEMUSIC AND FIREWORKS.WATCH "VEGAS 20-20" NEW YEAR'SEVE...OUR SPECIAL COVERAGE STARTS AT11 P-M!



Recent related news from verified sources

Here are some top Champagne picks for New Year's

It’s almost New Year’s Eve and that means time to pop open some bubbly. There’s nothing more...
bizjournals - Published

Enjoy fireworksm concerts at Abu Dhabi Corniche on New Year's Eve

This New Year's Eve, Abu Dhabi will be the ultimate destination for anyone wishing to celebrate and...
Khaleej Times - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Town Of Breckenridge Cancels New Year's Eve Fireworks [Video]Town Of Breckenridge Cancels New Year's Eve Fireworks

The fireworks show for Breckenridge Ski Area and the parade are still on.

Credit: CBS 4 Denver     Duration: 01:25Published

Las Vegas police announce security plan for New Year's Eve [Video]Las Vegas police announce security plan for New Year's Eve

New Year's Eve is eight days away, and Las Vegas police discussed how they plan to keep everyone safe during the celebrations.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:54Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.