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Hemet man killed trying to save kids from fire

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 00:48s - Published < > Embed
Hemet man killed trying to save kids from fire

Hemet man killed trying to save kids from fire

A Hemet father died after trying to save his kids from a house fire days after Christmas.
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Hemet man killed trying to save kids from fire

MOURNING THE DEATH OF THREEFAMILY MEMBERS.A FATHER AND HIS 4 AND 12 YEAROLD DAUGHTERS DIED IN AN EARLYMORNINGFIRE.IT ERUPTED FRIDAY AT ANAPARTMENT BUILDING IN HEMET.POLICE SAY THE MAN WENT BACKINTO THE BURNING BUILDING TO TRYTO SAVE HIS CHILDREN."IT IS A TERRIBLE SITUATION.

ASAFATHER MYSELF, GOING BACK INWOULD BE SOMETHING A LOT OF USWOULD THINK ABOUT DOING AND ENDUP DOING AND UNFORTUNATELY ITDIDN'T WORK OUT IN THIS CASE."THREE OTHER FAMILY MEMBERS WEREIN THE APARTMENT AT THTIME.AN 8-YEAR-OLD BOY WAS AIRLIFTEDTO A HOSPITAL IN GRAVECONDITION.THE CONDITIONS OF THE MOTHER ANDAN INFANT HAVEN'T BEENRELEASED.INVESTIGATORS ARE TRYING TOFIGURE OUT WHAT CAUSED THE F




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Crystal. RT @ABC7: Man killed trying to save daughters during Hemet apartment fire; 2 young girls also killed https://t.co/F8DWfUIDu2 20 hours ago

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