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Amazon facing lawsuit over Ring camera hacking

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 02:08s - Published < > Embed
Amazon facing lawsuit over Ring camera hacking

Amazon facing lawsuit over Ring camera hacking

Amazon is now facing a new lawsuit over hackings of Ring cameras around the country.
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Amazon facing lawsuit over Ring camera hacking

AMAZON IS FACING LEGAL TROUBLEFOR FOR ITS RING CAMERAS.A LAWSUIT CLAIMS THAT THEPRODUCTS ARE TOO VULNERABLE TOHACKING.

YOU MAY REMEMBER SOMEOF THESE VIDEOS OF PEOPLECLAIMING THEIR RING CAMERAS WEREHACKED.ABC'S MARCI GONZALEZ HAS MOREDETAILS ON THAT NEWLAWSUIT.SCRIPT:THOSE RECENT, CHILLING INVASIONSOF PRIVACY?.

NAT THAT TREE ISLOOKING REALLY, REALLY GOOD,GUYSPLAYED OUT IN HOME?AFTER HOME?NAT GIRL: WHO IS THAT!HACKER: I'M YOUR BEST FRIEND!I'M SANTA CLAUS WITH HACKERS-[1;00;16;21] WHAT'S UP HOMIE?

ISTILL SEE YOU.

NOW - PROMPTING ACLASS ACTION LAW-SUIT.

[GFX 1]POLISI [16;16;10,03]THE ALLEGATION IS THAT THEY HADTHE TOOLS AT THEIR DISPOSAL TOMAKE THEIR SYSTEM MORE HACKHACKED?ALLOWING A STRANGER TOTALK TO HIS KIDS "ENCOURAGINGTHEM TO GET CLOSER TO THECAMERA" AS THEY PLAYEDBASKETBALL IN THE DRIVEWAY RINGHAS STATED THE INCIDENTS ACROSSEXPLANATION ON THE TAMRON HALLLAST WEEK: SOT JAMIE SIMINOFFFROM THAT AND THEY LOGGED INUSING THAT" BUT THE LAWSUITPASSWORDS" TO "DISTANCE ITSELFFROM LIABILITY" SAYING THECOMPANY "FAILED TO PROVIDEPOLISI [16:20:07] "IT REALLYSTRIKES A CHORD IN THE HEART OFTAG-RING IS STAYING SILENT ON THISSAYING THE COMPANY DOES NOTCOMMENT ON PENDING LITIGATIOTHE FIELD OF SAN DIEGO MAYORALCANDIDATES IS ALREADY DOWN BY



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