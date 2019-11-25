University planing changes for garage after multiple tragedies

TODD, THANK YOU.NEW ON FIVE, THE ADMINISTRATIONAT NORTHEASTERN UNIVERSITY ISMAKING MAJOR CHANGES TO MAKESURE NO TRAGEDIES EVER HAPPENAGAIN AT THE RENAISSANCE PARKINGGARAGE.THE GARAGE SADLY HAS BEEN THESITE OF AT LEAST TWO SUICIDES.-- THREE SUSPECTED SUICIDES INRECENT MONTHS, INCLUDING THEDOUBLE MURDER SUICIDE WITH THEWEST ROXBURY WOMAN AND HER YOUNGCHILDREN ON CHRISTMAS DAY.NOW, THE UNIVERSITY SAYS THEYARE IMMEDIATELY RESTRICTINGACCESS TO PEDESTRIANS AND CARSON THE TOP TWO FLOORS OF THEPARKING GARAGE.THE CHANGES ARE INDEFINITE,UNTIL STRUCTURAL MODIFICATIONSCAN BE MADE, WHICH WILL INCLUDESIGNS TO HELP PEOPLE WHO MAY BEIN DISTR