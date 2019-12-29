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Continued cold nights for much of the Central Coast

Video Credit: KSBW - Duration: 02:52s - Published < > Embed
Continued cold nights for much of the Central CoastKSBW meteorologist Sydney Daniel has your local weather forecast
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Continued cold nights for much of the Central Coast

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