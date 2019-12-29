Priyanka Gandhi Vadra claims she was manhandled by UP Police \ Oneindia News
CONG GEN SECY IN CHARGE OF UP EAST PRIYANKA GANDHI VADRA PROVED SHE IS UNSTOPPABLE WHEN ON SATURDAY EVENING SHE DECIDED TO MEET A RETIRED IPS OFFICER AND ACTIVIST WHO WAS ARRESTED FOR DEMONSTRATING AGAINST THE CITIZENSHIP ACT.
WHEN HER CAR WAS STOPPED, SHE ZIPPED THORUGH LUCKNOW ON A SCOOTER, WHEN THE 2 WHEELER WAS SURROUNDED SHE WALKED THE REMAINING DISTANCE TO THE ACTIVIST'S RESIDENCE.
IN THE COURSE OF HER JOURNEY SHE ALLEGES SHE WAS ROUGHED UP BY THE POLICE, A POLICE PERSONNEL EVEVN GRABBED HER NECK AND PUSHED HER TO THE GROUD TO PREVENT HER FROM MALING HER WAY TO THE ACTIVIST' HOUSE.