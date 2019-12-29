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Priyanka Gandhi Vadra claims she was manhandled by UP Police \ Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:41s - Published < > Embed
Priyanka Gandhi Vadra claims she was manhandled by UP Police \ Oneindia News

Priyanka Gandhi Vadra claims she was manhandled by UP Police \ Oneindia News

CONG GEN SECY IN CHARGE OF UP EAST PRIYANKA GANDHI VADRA PROVED SHE IS UNSTOPPABLE WHEN ON SATURDAY EVENING SHE DECIDED TO MEET A RETIRED IPS OFFICER AND ACTIVIST WHO WAS ARRESTED FOR DEMONSTRATING AGAINST THE CITIZENSHIP ACT.

WHEN HER CAR WAS STOPPED, SHE ZIPPED THORUGH LUCKNOW ON A SCOOTER, WHEN THE 2 WHEELER WAS SURROUNDED SHE WALKED THE REMAINING DISTANCE TO THE ACTIVIST'S RESIDENCE.

IN THE COURSE OF HER JOURNEY SHE ALLEGES SHE WAS ROUGHED UP BY THE POLICE, A POLICE PERSONNEL EVEVN GRABBED HER NECK AND PUSHED HER TO THE GROUD TO PREVENT HER FROM MALING HER WAY TO THE ACTIVIST' HOUSE.
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AjaiBhadauriya

Ajai Bhadauria RT @PTI_News: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra claims she was manhandled by UP Police when she was going towards residence of ex-IPS o… 6 hours ago

_Indiaupdates

India Updates Priyanka Gandhi Vadra on Saturday alleged that she was strangulated by a UP policewoman https://t.co/RYEophr66C… https://t.co/iXonedJpmN 21 hours ago


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