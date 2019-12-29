Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Plane crashes into home in Prince George's County leaving one dead

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:49s - Published < > Embed
Plane crashes into home in Prince George's County leaving one dead

Plane crashes into home in Prince George's County leaving one dead

A plane has crashed into a home causing multiple houses to catch fire in Prince George's County.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Plane crashes into home in Prince George's County leaving one dead

PLANE CRASHED INTO A PRINCEGEORGES COUNTY HOME THISMORNING.

WMAR 2 NEWS ABBYISAACS IS LIVE AT THE SCENE INNEW CARROLLTON WITH THE LATESTABBY..MARYLAND STATE POLICE SAID TPLANE HAD JUST TAKEN OFF FROMCOLLEGE PARK AIRPORT, MINUTESBEFORE CRASHING INTO A HOMEJUST OFF AUBURN AVENUE IN NEWCAROLLTON.

OFFICIALS SAY ITHAPPENED JUST BEFORE 3PM.

THESMALL PLANE HIT AN ATTACHEDCARPORT OF A SINGLE FAMILYHOME AND THEN HIT ACAR&.CAUSING TBOTH HE PLANEAND CAR TO CATCH FIRE.

THEPILOT, WHOSE IDENTITY HAS NOTBEEN RELEASED, DIED IN THECRASH.

STATE POLICE SAY NO ONEWAS HOME AT THE TIME AND NOOTHER INJURIES HAVE BEENREPORTED.

AT LEAST 18 HOMESLOST POWER IN THE AREA.

THEFAA AND THE NTSB HAVE BEENNOTIFIED AND STATE POLICE ISINVESTIGATING, WITH HELP FROMTHE PRINCE GEORGES COUNTYPOLICE DEPARTMENT.

"So when wehave an incident like thwith an airplane...at thistime our hazmat units andtechnical team are on scene tomake sure that there's norunoff or any chemicalexposure to neighborhoodsPART OF GOOD LUCK ROAD ATAUBURN AVENUE IS STILL CLOSEDAS HAZMAT AND FIRE CREWS WORKTO MITIGATE FUEL RUN OFF.

LIVEIN NEW CARROLTON, ABBY ISAACSWMAR 2 NEWS.ONE PERSON IS IN THE HOS



Recent related news from verified sources

Authorities report a plane has crashed into a Maryland home

LANHAM, Md. (AP) — Authorities say they were responding Sunday to a report that a plane has crashed...
Seattle Times - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

One dead after plane crashes into home in PG County [Video]One dead after plane crashes into home in PG County

A plane has crashed into a home causing multiple houses to catch fire in Prince George's County.

Credit: ABC 2 News WMAR     Duration: 00:25Published

Deputies Appealing For Witnesses To Modesto Shooting That Killed 1, Injured 3 [Video]Deputies Appealing For Witnesses To Modesto Shooting That Killed 1, Injured 3

The Stanislaus County Sheriffs Office is appealing for witnesses to a shooting Friday afternoon that left 3 people injured and one man dead in Modesto.

Credit: CBS 13 Sacramento     Duration: 01:45Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.