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Aaditya Thackeray likely to be minister in Maharashtra cabinet| OneIndia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 03:39s - Published < > Embed
Aaditya Thackeray likely to be minister in Maharashtra cabinet| OneIndia News

Aaditya Thackeray likely to be minister in Maharashtra cabinet| OneIndia News

In Maharashtra cabinet expansion today Aaditya Thackeray may be minister, Ajit Pawar likely to be sworn in as Deputy CM, Prashant Kishor registers opposition to CAA and NRC, Kishor says only Nitish knows why JD(U) backed CAA, Delhi wakes up to thick blanket of fog, Air, road and rail traffic affected due to Delhi fog and more news
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