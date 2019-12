Adolescente arrestada por persecución en automóvil robado 5 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Adolescente arrestada por persecución en automóvil robado Una muchacha fue arrestada en Redding tras provocar una persecución a alta velocidad en un automóvil robado. Había más menores al interior. 0

una adolescente de 14 años de edad esta tras las rejas por provocar una persecucón a alta velocidad. La poliía de redding dice que el ábado alrededor de las 11 de la noche, la joven comenó la persecucón en un veículo robado y recorró 21 millas. La persecucón comenó cerca de hilltop drive y termino en landes road cunado el autoóvil fue deshabilitado. La muchacha enfrenta cargos de robo de veículo y conduccón imprudente. Tambén haía ás menores en el veíulo de entre 11 y 15 años de edad pero ellos no enfrentan cargos.





