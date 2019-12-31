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Monday p.m KSBW Weather Forecast 12.30.19

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TODAY.

THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREAS FRSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYSATELLITE IMAGERYSHOW WHERE THECLOUDS AND HIGH ANDLOW PRESSURE SYSTEMSARE AND IF ANY RAIN ISHAPPENING IN THE STATECURRENTLYHERE IS A LOOK AT STATETEMPERATURES.HERE IS A LOOK AT THE24 STATE TEMPERATURECHANGEHERE IS A LOOK AT THESTATE SATELLITEOVERVIEW.

YOU CAN SEEWHERE THE CLOUDSRAIN AND SNOW ARE ONTHE MAFUTURECAST SHOWHEN THE CLOUDS ANRAIN MAY ARRIVE IN THECOMING DAYS.

ALONGTHE WEST COAST ANDCALIFORNIA SUNSHINAND AREAS OF BAY FOGFOR THE NEXT FEW DAYHERE IS A LOOK AT YOFORECAST FOR TONIGHTAND TOMORROWINCLUDING HITEMPERATURES AND ANYRAIN CHANCES.AVERAGE TEMPS AREEXPECTEDHERE IS A LOOK ATEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSSOUR ENTIRE REGIONINCLUDING THE SANFRANCISCO BAY AREA,THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREA FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYCLEAR SKIES WITH AREASOF BAY FOG TONIGHTLOCAL TEMPS WILL BEMILD OVERNIGHERE IS A LOOK AT YOURKSBW 8 DAY FORECASINCLUDING EXPECTHIGH TEMPERATURESFOR OUR COASTAL ANDINLAND AREAS, SKYCONDITIONS AND ANYRAIN CHANCES.NO RAIN AND AVERAGETEMPS OVER THE NEXTFEW DAYS.# CORRECT ANSWER IS THEREMAINING ONE SHOWN.HERE IS YOUR KSBWWEATHER QUIZ F




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