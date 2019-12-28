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Sooners still looking to take next step after third straight CFP Semifinal loss; Mike Gundy 'so excited' for Oklahoma State Foot

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 02:15s - Published < > Embed
Sooners still looking to take next step after third straight CFP Semifinal loss; Mike Gundy 'so excited' for Oklahoma State Foot

Sooners still looking to take next step after third straight CFP Semifinal loss; Mike Gundy 'so excited' for Oklahoma State Foot

Sooners still looking to take next step after third straight CFP Semifinal loss; Mike Gundy 'so excited' for Oklahoma State Football in 2020
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Sooners still looking to take next step after third straight CFP Semifinal loss; Mike Gundy 'so excited' for Oklahoma State Foot

FOOTBALL..

BUT SOME GOODNEWS TONIGHT..

ACCORDING TOJASON KERSEY OF THE THEATHLETIC..

RUNNING BACKKENNEDY BROOKS WILL RETURNFOR HIS SENIOR SEASON..BROOKS RAN FOR MORE THAN 1-THOUSAND YARDS EACH OF THEPAST TWO SEASONS..AND WELCOME INTO SPORTSEVERYBODY..

NOT ALL THEBEST THINGS COME IN THREES..O-U FOOTBALL..LOSING IN THE COLLEGEFOOTBALL PLAYOFF SEMIFINALS,FOR THE THIRD STRAIGHTYEAR..

AND THE 5-TOUCHDOWNLOSS TO L-S-U..

THE MOSTDEFLATING YET..NEVERTHELESS..

THE BIG 12'S5-TIME REIGNING CHAMPION..WILL TRY, TRY AGAIN..THE DEADLINE FOR PLAYERS TODECLARE FOR THE N-F-LDRAFT..TWO WEEKS, FROM TOMORROW..WE'RE STILL WAITING FORO-S-U ALL AMERICAN CHUBAHUBBARD TO MAKE HISDECISION..

WITH OR WITHOUTCHUBA..

--AND DESPITE THETEXAS BOWL LOSS TO A&M--..MIKE GUNDY..

FIRED UP ABOUTA TEAM THAT RETURNS 10STARTERS ON DEFENSE, ANDQUARTERBACK SPENCER SANDERSON OFFENSE..THE BOWL GAMES CONTINUE..




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