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Snowy roads before new years

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:59s - Published < > Embed
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Snowy roads before new years

BECOME MORE ANDMORE DANGEROUS.N-B-C 26'S RYANCURRY IS LIVE INASHWUABENONTONIGHT WITH A LOOKAT THE CURRENTCONDITIONS ..

ANDHOW DRIVERS FAREDTONIGHT.RYAN?JON IT WAS A DAYTHAT STARTED MILD.RAIN WAS THECONCERN.NOW ... IT'S SNOW ...AND THAT SNOW ISNOW STICKING TOTHE ROADS ..

MAKINGIT DIFFICULT FORTHOSE GETTINGTHEIR DESTINATIONSTHIS EVENING.RIGHT NOW ..

ADLIB CONDITIONSIT'S NOT THE WORSEDRIVERS HAVE SEENTHIS WINTER ... BUT ITIS DEFINITELY ASTORM MANY AREBEING VIGILANTABOUT.LESS THAN 48 HOURSREMAIN IN 2019..DRIVERS INNORTHEASTWISCONSIN ARESPENDING ONE OFTHE FINAL DAYS OFTHE YEAR BATTLINGWINTER LIKECONDITIONS."JUST GOT TO TAKE ITSLOW."IT STARTED AS RAIN ...AND TURNED TOSNOW.... WHICHCONTINUED INTO THEEVENING.BUT BECAUSE WINTERWEATHER CAMEEARLIER IN THE FALLTHIS YEAR... SOMEDRIVERS WHO WEREON THE ROAD ..

SAYTHIS STORM WAS NOTAS BAD AS OTHERS.(TAKE SOT:"This morning when it wasraining was probablyworse than the snow.Visibility isn't bad yet."DRIVERS SAY WITHPLENTY OF WINTERLEFT...WE COULD SEEPLENTY MORE DAYSOF SLICK ROADS.(TAKE SOT:"It's been such a strangyear that really whoknows what is going tohappen so I guess takewhat comes and deal withit when it is here."I DID SPEAK WITHBROWN COUNTYSHERRIF'S OFFICE.(AD LIB CONDITIONS)THEY DID MENTIONDRIVERS SHOULD BECAUTIOUS TONIGHT.IF YOU ARE GETTINGREADY FOR THEMORNIGN COMMUTE ...THEY SAY GIVEYOURSELF EXTRATIME AND DRIVESLOW.LIVE INASHWUABENON ...RYAN CURRY ... N-B-C26.WE HAVE AN UPDATETONIGHT...A FORMER WISCONSINPRINCIPAL WHO




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