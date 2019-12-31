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Army chief Bipin Rawat demits office, Gen Mukund Naravane takes charge| OneIndia News

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Army chief Bipin Rawat demits office, Gen Mukund Naravane takes charge| OneIndia News

Army chief Bipin Rawat demits office, Gen Mukund Naravane takes charge| OneIndia News

GENERAL MANOJ MUKUND NARAVANE TAKES CHARGE AS ARMY CHIEF, ARMY CHIEF GENERAL BIPIN RAWAT DEMITS OFFICE TODAY, CONG QUESTIONS BIPIN RAWAT'S APPOINTMENT AS CDS, UNION MINISTER SADHVI NIRANJAN JYOTI HITS OUT AT PRIYANKA GANDHI, UP DEPUTY CM: PFI BEHIND ALL DAMAGED PROPERTY, ARSON & ANARCHY IN UP, UP DEPUTY CM: PFI BEHIND ALL DAMAGED PROPERTY, BJP ATTACKS ALLY JDU'S DEPUTY CHIEF & ELECTION STRATEGIST PRASHANT KISHOR, KERALA ASSEMBLY PASSES RESOLUTION DEMANDING SCRAPPING OF CAA, INDIAN NAVY BANS USE OF SMARTPHONES AT NAVAL BASES AND OTHER NEWS
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