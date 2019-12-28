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New Year's Eve celebrations

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:45s - Published < > Embed
New Year's Eve celebrationsNew Year's Eve celebrations
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New Year's Eve celebrations

UNDERWAY FOR NEW YEAR'S EVECELEBRATIONS ACROSS GREENCOUNTRY.

ONE OF THE LARGESTIN THE STATE IS HAPPENING ATTHE HARD ROCK HOTEL ANDCASINO IN CATOOSA...2 WORKS FOR YOU'S ASHLEYWHEELER IS LIVE THISMORNING, WHERE THOUSANDSWILL CELEBRATE TONIGHT...ASHLEY?TRAVIS..

GOOD MORNING.

WE'REHERE IN THE MAIN LOBBY..JUSTONE OF THE AREAS WHEREPARTIES ARE TAKING PLACETODAY.

INCLUDING THE BIGBALLOON DROP AT MIDNIGHT.BUT MOST OF THE ACTIVITIESWILL STARTED HOURS BEFORE.THIS YEAR'S CELEBRATION ISBIGGER THAN IN YEAR'S PAST..WITH FIVE DIFFERENT STAGESOF ENTERTAINMENT.

EACHFILLED WITH DIFFERENT BANDSAND DJ'S.

MARTIN MADEWELL..DIRECTOR OF MARKETING..

SAYSTHERE'S BEEN DAYS OFPREPARATION GETTING READYFOR TONIGHT'S EVENT..Martin Madewell/SeniorDirector of Marketing: "Ifyou've ever been in theGrand Lobby at midnight hereyou'll get it.

You'll getit.

It's really anexperience.

We named itTulsa Time's Square thisyear because wereally felt if you're goingto be in Tulsa celebratingNew Year's Eve, you want tobe there in that GrandLobby.

It's a pretty awesomefeeling to have 5000balloons collapsing on youand all your family andfriends."THERE'S ALSO EVENTSHAPPENING ACROSS TOWN FORTHE KIDDOS TO ENJOY..INCLUDING A NOON YEARS EVECELEBRATION AT DISCOVERYLAB.FAMILIES CAN CELEBRATE ATNOON WITH THOUSANDS OFBALLOONS..

GAMESAND MORE.

THINGS GETSTARTED AT 9:30 AND GO UNTILONE..AND AGAIN..

EVERYTHING WILLGET STARTED HERE AROUNDNOON..IN CATOOSA, ASHLEY WHEELER2WFY....AND THAT'S NOT THE ONLYBIG PARTY IN TULSATONIGHT... A RESTOREDLANDMARK IS CELEBRATING IT'S



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Kerry McLean: I've danced on a St Tropez beach and gatecrashed TV star's party, but this New Year's Eve I'll be in a onesie at homeI can't be bothered with New Year's Eve celebrations. I know lots of people who are already really...
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