Health Headlines - 12/30/19

THE NEW YEAR WITH A FEWDRINKS... AND WHILETHAT MIGHT BE FUN ON NEW YEAR'SEVE... IT MAY NOT BE AS MUCH FUNTHE NEXT DAY... IFYOU'RE BATTLING A HANGOVER.JEREMY ROTH HAS SOME ADVICE...FOR AVOIDING THAT NEW YEAR'S DAYHEADACHE.DO YOU TEND TO WAKE UP ONJANUARY FIRST WITH A BIT OF AHEADACHE AND THE SPINS?DO YOU FEEL THE NEED TO REACHFOR A GALLON OF WATER?CHANCES ARE YOU ARE SUFFERINGFROM VEISALGIA... MORE COMMONLYKNOWN AS AHANGOVER.YOUR KIDNEYS AND LIVER AREWORKING OVERTIME TO PROCESS ALLTHE ALCOHOL, WHICH IS THROWINGYOUR METABOLISM AND INFLAMMATORYREACTION OFF.WHILE THERE IS NO ACTUAL CURE,HERE ARE A FEW TIPS AND TRICKSTHAT MAY HELP YOU GET BACK TONORMAL.THE FIRST FEW ARE OLD WIVESTALES THAT SOME PEOPLE SWEAR BY:CHUGGING ELECTROLYTEFILLEDSPORTS DRINKS AND/ ORCOFFEEEATING GREASY OR CARBOHYDRATERICH FOODS,AND ONE MYTH THAT SAYS YOUSHOULD DRINK ALCOHOL TO HELP GETOVER THE ALCOHOL.....OR YOU COULD GO THE MEDICINALROUTE: A STUDY DONE WITH RATSSHOWED DIHYDROMYRICETIN REDUCEDTHE WITHDRAWAL SIGNS ANDCOUNTERACTED ALCOHOLINTOXICATION.
THIS CHINESEHERBAL MEDICINEIS OFTEN MARKETED AS A HANGOVERCURE.SOME PEOPLE SWEAR BY TAKINGOVER-THE-COUNTER PAIN RELIEVERSBEFORE GOING TO BED TO HELPMINIMIZE THE EFFECTS THE NEXTDAY.
BUT DOCTORS SAY, MIXINGALCOHOL AND ACETAMINOPHEN'S CANBE HARMFUL TO YOUR LIVER.REMEMBER, THE ONLY REAL CURE ISTO NOT OVERINDULGE IN THE FIRSTPLACE.SO IF YOU WANT TO AVOID THESITUATION ALL TOGETHER, MONITORYOUR DRINKING AND DRINK PLENTYOF WATER.FOR TODAY'S HEALTH MINUTE, I'MJEREMY ROTH.KIDS WHO DRINK WHOLE MILK... MAYBE A LOT LESS LIKELY..
TO HAVEWEIGHT PROBLEMS..
ACCORDING TOCANADIAN RESEARCHERS.A NEW STUDY FOUND..
THE RISK OFBEING OVERWEIGHT OR OBESEDROPPED 40-PERCENTFOR WHOLE-MILK DRINKERS --THAT'S COMPARED TO KIDS WHODRANK REDUCED-FAT MILK.RESEARCHERS AREN'T SURE WHY.THEY'RE PLANNING TO DO A MUCHLARGER STUDY... ON THE LINKBETWEEN MILK AND