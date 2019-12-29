Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Laws going into effect in the new year

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:13s - Published < > Embed
Laws going into effect in the new year

Laws going into effect in the new year

Just like new years resolutions, new laws going into effect in the new year are inevitable.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Laws going into effect in the new year

COULD IMPACT YOU.VERONICA?NEW YEAR -- NEW LAWS AND SOME OFTHESE COULD IMPACT YOUR DAYTO DAY.THE FIRST -- HOW YOU GET YOURPAPERWORK FROM THE M-V-D.STARTING JANUARY FIRST OF 20-20-- THE ARIZONA DEPARTMENT OFTRANSPORTATION SAYS DOCUMENTSLIKE VEHICLE REGISTRATION ANDLICENSE PLATE WILL NO LONGER BEGIVEN TO YOU IN PERSON AT THEIROFFICES.INSTEAD YOU'LL BE GETTING THOSEIN THE MAIL AFTER COMPLETING ALLNECESSARY PAPERWORK AND PAYINGREQUIRED FEES.THE GOOD NEWS -- TEMPORARYPAPERWORK WILL STILL BE GIVEN ATTHE M-V-D OFFICES SO YOU DON'THAVE TO WORRY ABOUT NOT BEINGABLE TODRIVE YOUR VEHICLE.ANOTHER TOPIC BEING TACKLED ANDLOOKED AT CLOSELY IN THE NEWYEAR -- MEDICINAL MARIJUANA INARIZONA.IN THE NEW YEAR DISPENSARIESWILL HAVE TO START TESTING THEIRPRODUCT FOR CONTAMINANTS LIKEPESTICIDES OR HEAVY METALS.THAT TESTING WILL BE DONE BY ALAB WITH RULES FROM THE ARIZONADEPARTMENT OF HEALTH SERVICES.IN THE NEWSROOM, VERONICAACOSTA, KGUN NINE ON YOUR SIDE.



Recent related news from verified sources

States charge more for electric cars as new laws take effect

States charge more for electric cars as new laws take effectThe new year will bring new charges for some owners of electric vehicles, as an increasing number of...
WorldNews - Published

Alligator Skin, Human Clones and Other Things Being Banned in 2020

Jan. 1 is a popular time for new laws to take effect. This year, some states are implementing bans...
NYTimes.com - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Need 2 Know: New Year’s Around the World, New Laws [Video]Need 2 Know: New Year’s Around the World, New Laws

These are the headlines you Need 2 Know for Tuesday, December 31, 2019.

Credit: Cheddar Inc.     Duration: 08:31Published

New Year's Eve Forecast for SWFL [Video]New Year's Eve Forecast for SWFL

Dense Fog advisory in effect for Collier, Glades, and Hendry counties until 9 am. Your New Year's Eve forecast looks pretty good. Trent Aric has the details.

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:52Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.