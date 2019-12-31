Alta Sierra open

2019 ON THE SLOPES --YOU CAN HEAD OUT TO ALTA SIERRATODAY.THE SKI RESORT POSTING PICTURESON SOCIAL MEDIA -- SHOWING SOMEFRESH SNOW THAT WILL ALLOW IT TOBE OPENTODAY THROUGH THE WEEKEND.ACCORDING TO THE ALTA SIERRA WEBSITE -- THE SKI RESORT HASGOTTEN FOUR INCHES OF FRESH SNOWTHE LAST TWO DAYS -- AND34 INCHES THE LAST WEEK.THIS ALSO MEANS YOU'LL NEEDCHAINS IF YOU WANT TO GET UPTHERE.THE SKI RESORT WILL BE OPENTHROUGH SUNDAY -- THEN EVERYWEEKEND AND SCHOOL HOLIDAYSTHERE AFTER.WE HAVE A DENSE FOG ADVISORY FORTHE VALLEY THIS MORNING