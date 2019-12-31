Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Alta Sierra open

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:27s - Published < > Embed
Alta Sierra openAlta Sierra open
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Alta Sierra open

2019 ON THE SLOPES --YOU CAN HEAD OUT TO ALTA SIERRATODAY.THE SKI RESORT POSTING PICTURESON SOCIAL MEDIA -- SHOWING SOMEFRESH SNOW THAT WILL ALLOW IT TOBE OPENTODAY THROUGH THE WEEKEND.ACCORDING TO THE ALTA SIERRA WEBSITE -- THE SKI RESORT HASGOTTEN FOUR INCHES OF FRESH SNOWTHE LAST TWO DAYS -- AND34 INCHES THE LAST WEEK.THIS ALSO MEANS YOU'LL NEEDCHAINS IF YOU WANT TO GET UPTHERE.THE SKI RESORT WILL BE OPENTHROUGH SUNDAY -- THEN EVERYWEEKEND AND SCHOOL HOLIDAYSTHERE AFTER.WE HAVE A DENSE FOG ADVISORY FORTHE VALLEY THIS MORNING




You Might Like


Tweets about this

Pav84John

John Pavletich RT @Altasierraski: This morning sunrise at Alta Sierra Ski Resort. Come on up we are open this weekend and enjoy the snow. https://t.co/JUW… 3 days ago

Altasierraski

Alta Sierra Ski Area This morning sunrise at Alta Sierra Ski Resort. Come on up we are open this weekend and enjoy the snow. https://t.co/JUWz80ILfq 3 days ago

InteroNC

Intero NC 🚨Open House Alert🚨 11002 Thornicroft Way, Alta Sierra January 11th 12pm-3pm Listed by Cindy Lozano Realtor, co-list… https://t.co/i19BO2Rsvf 4 days ago

Elaina23ABC

Elaina Rusk RT @Altasierraski: You know what this means.... FRESH SNOW BABY. Alta Sierra open this weekend Jan 11th & 12th with new snow. Come enjoy Ja… 4 days ago

1KenMalloy

Ken Malloy RT @KGETnews: Alta Sierra to open this weekend thanks to fresh snow https://t.co/LiAOJ9zw5n 5 days ago

KGETnews

KGET 17 News Alta Sierra to open this weekend thanks to fresh snow https://t.co/LiAOJ9zw5n 5 days ago

Altasierraski

Alta Sierra Ski Area You know what this means.... FRESH SNOW BABY. Alta Sierra open this weekend Jan 11th & 12th with new snow. Come enj… https://t.co/W2y9F65JEk 5 days ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.