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Film Adaptation of Stepfather’s Book Canceled as Search for Missing Idaho Children Continues

Video Credit: KSTU - Duration: 01:51s - Published < > Embed
Film Adaptation of Stepfather’s Book Canceled as Search for Missing Idaho Children Continues

Film Adaptation of Stepfather’s Book Canceled as Search for Missing Idaho Children Continues

An actress and a filmmaker who said they had been working with Chad Daybell are now sharing their experience with the author after finding out he`s been implicated in the disappearance of his stepchildren.
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Film Adaptation of Stepfather’s Book Canceled as Search for Missing Idaho Children Continues

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