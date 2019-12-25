Warmer, but windy for New Year's Day

HOW THINGS WILL STAY.IF YOU ARE HEADING OUT, ENJOYINGNEW YEAR’S EVE, THE WEATHER WILLBE JUST FINE.TEMPERATURES WILL GRADUALLY COOLTHROUGH THE 30’S.THAT WARM COAT, THAT JACKET, THEWIND WILL BE LIGHT.NOT MUCH OF A WIND CHILL.QUIET WEATHER TONIGHT.OVERNIGHT AND EARLY WEDNESDAY,BRINGING IN THE NEW YEAR,TEMPERATURE WILL START OFF INTHE UPPER 20’S.LOTS OF SUNSHINE.LIGHT WIND IN THE MORNING.THAT WIND WILL PICK UP IN THEAFTERNOON.SOUTHWEST WIND 10 TO 20 MILESPER HOUR.YOU WILL NOTICE THE WIND, BUTYOU WILL ALSO NOTICE THE WARMERTEMPERATURES.46 FOR OUR MIDDAY TEMPERATURE.50’S AT 5:00.LOWER 50’S AROUND THE AREA, 53IN KANSAS CITY, SO A GREAT STARTTO THE NEW YEAR, THE NEW DECADE.HEADING INTO THURSDAY, WATCHINGFOR MORE CLOUDS AND THEPOSSIBILITY OF RAIN.THIS IS THURSDAY AFTERNOON.ANOTHER MILD DAY.WE WILL THICKEN UP THOSE CLOUDSAS WE HEAD THROUGH THEAFTERNOON.YOU SEE HOW SOME SHOWERS BEGINTO MOVE IN.COLD AIR IN THE REGION.TEMPERATURES DOWN IN THE LOWER30’S.WATCH AS WE HEAD TOWARDS MIDDAY.TEMPERATURES WILL BE IN THE30’S.WE MAY GET THIS MIX OF RAIN ANDWET SNOW AS WE HEA THROUGH THEDAY ON FRIDAY.THE BULK OF THE SYSTEM STAYSPRIMARILY OFF TO OUR SOUTH.NOW, JUST A RAIN CHANCE ONTHURSDAY.A HIGH OF 52 DEGREES.FRIDAY, UPPER 30’S, LOW 40’S.BRINGING THAT HIGH DOWN A LITTLEBIT ON FRIDAY.SATURDAY, WINDY, HIGH OF 39.BACK IN THE UPPER 40’S ON SUNDAYAND COLD AIR ROLES IN FOR NE