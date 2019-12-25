Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Warmer, but windy for New Year's Day

Video Credit: KMBC - Duration: 02:04s - Published < > Embed
Warmer, but windy for New Year's Day

Warmer, but windy for New Year's Day

It will clear and chilly Tuesday evening, with temperatures cooling through the 30s.

New Year’s Day will mostly sunny and warmer, with highs in the low 50s.

Light rain is possible Thursday, with highs in the low 50s.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Warmer, but windy for New Year's Day

HOW THINGS WILL STAY.IF YOU ARE HEADING OUT, ENJOYINGNEW YEAR’S EVE, THE WEATHER WILLBE JUST FINE.TEMPERATURES WILL GRADUALLY COOLTHROUGH THE 30’S.THAT WARM COAT, THAT JACKET, THEWIND WILL BE LIGHT.NOT MUCH OF A WIND CHILL.QUIET WEATHER TONIGHT.OVERNIGHT AND EARLY WEDNESDAY,BRINGING IN THE NEW YEAR,TEMPERATURE WILL START OFF INTHE UPPER 20’S.LOTS OF SUNSHINE.LIGHT WIND IN THE MORNING.THAT WIND WILL PICK UP IN THEAFTERNOON.SOUTHWEST WIND 10 TO 20 MILESPER HOUR.YOU WILL NOTICE THE WIND, BUTYOU WILL ALSO NOTICE THE WARMERTEMPERATURES.46 FOR OUR MIDDAY TEMPERATURE.50’S AT 5:00.LOWER 50’S AROUND THE AREA, 53IN KANSAS CITY, SO A GREAT STARTTO THE NEW YEAR, THE NEW DECADE.HEADING INTO THURSDAY, WATCHINGFOR MORE CLOUDS AND THEPOSSIBILITY OF RAIN.THIS IS THURSDAY AFTERNOON.ANOTHER MILD DAY.WE WILL THICKEN UP THOSE CLOUDSAS WE HEAD THROUGH THEAFTERNOON.YOU SEE HOW SOME SHOWERS BEGINTO MOVE IN.COLD AIR IN THE REGION.TEMPERATURES DOWN IN THE LOWER30’S.WATCH AS WE HEAD TOWARDS MIDDAY.TEMPERATURES WILL BE IN THE30’S.WE MAY GET THIS MIX OF RAIN ANDWET SNOW AS WE HEA THROUGH THEDAY ON FRIDAY.THE BULK OF THE SYSTEM STAYSPRIMARILY OFF TO OUR SOUTH.NOW, JUST A RAIN CHANCE ONTHURSDAY.A HIGH OF 52 DEGREES.FRIDAY, UPPER 30’S, LOW 40’S.BRINGING THAT HIGH DOWN A LITTLEBIT ON FRIDAY.SATURDAY, WINDY, HIGH OF 39.BACK IN THE UPPER 40’S ON SUNDAYAND COLD AIR ROLES IN FOR NE



Recent related news from verified sources

Happy New Year: Brighter weather on way for New Zealand by New Year's Eve

Happy New Year: Brighter weather on way for New Zealand by New Year's EveHappy new weather, New Zealand.A dull Christmas, damp Boxing Day and unsettled last few days of the...
New Zealand Herald - Published


You Might Like


Tweets about this

pwhiggin

phillip higginbotham RT @SteveKersh7: Mostly clear to partly cloudy skies tonight for New Year's Eve. Low:30 Wind: SW 10-20 mph. Mostly sunny to partly cloudy,… 18 minutes ago

SteveKersh7

Steve Kersh Mostly clear to partly cloudy skies tonight for New Year's Eve. Low:30 Wind: SW 10-20 mph. Mostly sunny to partly c… https://t.co/LJRYGE3TF7 2 hours ago

bkbts

BK @__gaciria Here is weather forecast for New Year’s Eve in NYC. Thank goodness it’s going to be clear (no rain) but… https://t.co/5ScWl3JCqO 1 day ago

bradwilliams69

Brad Williams RT @JeffTanchak19: 7 DAY: Northeast Ohio forecast. Falling temps. today and windy. 1 to 2 inches of snow tomorrow and windy. Dry New Ye… 1 day ago

JeffTanchak19

Jeff Tanchak 7 DAY: Northeast Ohio forecast. Falling temps. today and windy. 1 to 2 inches of snow tomorrow and windy. Dry N… https://t.co/1UnydOAySf 1 day ago

KHQATegan

Tegan Orpet Very windy and cold today with highs in the mid 30s. Still cold and windy tonight with lows in the upper 20s. The N… https://t.co/FV1tDOV2Vb 2 days ago

KC0IWS

Nathan Gentry~KC∅IWS From NWSTopeka: "Windy and mostly cloudy Monday but sunny and warmer for New Year's Day. #kswx https://t.co/jYIij3fJYm" #KSwx 2 days ago

Soonerman65

Gary Thomas RT @NWSTopeka: Windy and mostly cloudy Monday but sunny and warmer for New Year's Day. #kswx https://t.co/xqiodkDxkO 2 days ago


Recent related videos from verified sources

Jennifer's New Years Eve Forecast [Video]Jennifer's New Years Eve Forecast

As we ring in the New Year the weather is going to cooperate this year. New Years Day will be comfortable too with highs in the 40s.

Credit: KMTV Action 3 News     Duration: 01:39Published

Warmer, more sunshine for your Tuesday [Video]Warmer, more sunshine for your Tuesday

We'll see a bump in our temperatures and more sunshine for your Tuesday. Look for a high near 40 degrees. Temps will be near 51 degrees on New Year's Day.

Credit: KMBC     Duration: 01:57Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.