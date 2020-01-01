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Downtown Fort Myers New Year's festivities

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:50s - Published < > Embed
Downtown Fort Myers New Year's festivitiesNew Year's Eve festivities
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Downtown Fort Myers New Year's festivities

WERE LOOKING FOR ARTIFACTS.

4 INYOUR CORNER COVERAGE ON THIS NEWYEAR’S STARTS RIGHT NOW!THE NEW YEAR IS NEARLY HERE!THANK YOU FOR SPENDING PART OFYOUR HOLIDAY WITH US TONIGHT.I’M PATRICK NOLAN.

JANE MONREALIS WITH HER FAMILY TONIGHT.

ALLACROSS SOUTHWEST FLORIDA..PEOPLE ARE CELEBRATING THEARRIVAL OF OF A NEW DECADE ..!4 IN YOUR CORNER’S MIANA MASSEYLIVE AT THE DOWNTOWN COUNTDOWNIN FORT MYERS... HAPPY NEW YEARMIANA!I AM RIGHT HERE IN THE MIDDLE OFIT ALLAND YOU CAN LITERALLY FEEL THEEXCITEMENT IN THE AIRITS PACKED, TAKE A LOOK AT ALLTHE PEOPLE JUST WAITING TOCELEBRATE THE NEW YEARDOWNTOWN FORT MYERS IS THE PLACETO BE TONIGHT,RESTAURANTS, CLUBS AND BARS OPENALL NIGHT FOR NEW YEARS EVECELEBRATIONSFOOD TRUCKS, VENDORS, AND EVENPERFORMANCES FROM POPULAR DJ’SAND ARTISTI TALKED TO A FEW PEOPLE WHO AREEXCITED TO BRING IN THIS NEWDECADE WITH FRIENDS AND FAMILY" what can you expect a bigcrowd, a lot of entertainmenlittle bit of craziness" "wehave so many amazing dj’s lidj juice dj XXX and we are goingto drop the ball and havefireworks after all" "I am mosexcited about being here first,and being here with my familythat’s what its all about"IF YOUR STILL LOOKING FORSOMETHING TO DO TONIGHT, ITS NOTTOO LATEHEAD ON OVER TODOWNTOWN FORT MYERSHAPPY NEW YEAR, AND STAY




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