Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Four shot in two different shootings on New Year's morning

Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 01:45s - Published < > Embed
Four shot in two different shootings on New Year's morning

Four shot in two different shootings on New Year's morning

Cincinnati is only a few hours into 2020 and already four people have been shot in two separate shootings.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Four shot in two different shootings on New Year's morning

GOOD MORNING TRI-STATE AT 5.AVIOLENT START TO 20-20.FOURPEOPLE SHOT IN THE TRI-STATE.THE FIRST CALL COMING INAROUND 2:30 THIS MORNING... ONBAHAMA TERRACE.POLICE ARE NOTRELEASING MUCH INFORMATIONABOUT THE SHOOTING OR VICTIM.9 ON YOUR SIDE'S ALLY KRAEMERHAS MORE ON A DIFFERENTSCENE... INVOLVING THREEVICTIMS... DOWNTOWN.ALLY...WHATARE YOU LEARNING?JULIE - THERE ARE AT LEASTTHREE GUNSHOT VICTIMS HERE ATU-C HOSPITAL MEDICAL CENTERAFTER A WILD SHOOTING, CHASEAND CRASH IN OVER-THE-RHINE.CINCINNATI POLICE TELL USAROUND 2:00 THIS MORNING THEYFOUND TWO MEN SHOT INSIDE THISWHITE TRUCK RIGHT AT THEINTERSECTION OF SYCAMORE ANDCENTRAL PARKWAY.

SHORTLY AFTERFINDING THE 2 VICTIMS -OFFICERS SAY THEY FOUND ATHIRD GUNSHOT VICTIM, AFEMALE, IN THE NEIGHBORINGPARKING GARAGE.OFFICERSLOCATED THE SUSPECT JUST A FEWBLOCKS AWAY AFTER THEY SAY HECRASHED A WHITE SUV INTO THEBACK OF A PARKED BLACK PICKUPON MAIN STREET NEAR 13TH INFRONT OF MR. PITIFUL'S.

THEDRIVER OF THAT PARKED CAR WASSTILL INSIDE WHEN HE WAS REAR-ENDED AND TELLS US THAT POLICEWERE ALREADY CHASING THE CARWHEN THE CRASH HAPPENED.

THEWITNESS SAYS THE SUSPECTJUMPED OUT OF THE CAR ANDSTARTED RUNNING FROM OFFICERS,WHO QUICKLY CAUGHT UP TO HIMAND ARRESTED HIM.CINCINNATI POLICE SAY THEYRECOVERED A HANDGUN FROM THATCRASHED SUV.

THE WITNESS TELLSUS THERE WERE THREE FEMALEPASSENGERS IN THE SUV AS WELL,BUT POLICE SAY THEY AREEXPECTED TO BE OKAY.

REPORTINGLIVE, AK, 9OYS.




You Might Like


Tweets about this

yea_its_shay

➰ Dinah Did It ➰ Four shot in two different shootings on New Year's morning https://t.co/59Hv1ukyL9 2 hours ago

WCPO

WCPO Four shot in two different shootings on New Year's morning https://t.co/9nHofMdXnK https://t.co/mb6u7s0fkg 2 hours ago


Recent related videos from verified sources

Florida man shot while taking part in celebratory gunfire on New Year's Eve, deputies say [Video]Florida man shot while taking part in celebratory gunfire on New Year's Eve, deputies say

A man is being treated for a gunshot wound Wednesday morning after he was injured while taking part in celebratory gunfire, according to the sheriff's office. Story: https://wfts.tv/2MJt91u

Credit: ABC Action News     Duration: 00:18Published

Four shot in two different shootings on New Year's morning [Video]Four shot in two different shootings on New Year's morning

Cincinnati is only a few hours into 2020 and already four people have been shot in two separate shootings.

Credit: Rumble     Duration: 01:45Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.