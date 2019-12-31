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Naples celebrates new year with fireworks on the beach

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:48s - Published < > Embed
Naples celebrates new year with fireworks on the beach

Naples celebrates new year with fireworks on the beach

In Southwest Florida, there's no better place to ring in the new year than on the beach.
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Naples celebrates new year with fireworks on the beach

Incredible.

Love all of them.

Ithink they’re doing a great job,and I feel very secure."HERE IN SOUTHWEST FLORIDA...THERE’S NO BETTER PLACE TO RINGIN THE NEW YEAR... THAN ON THEBEACH!AND THAT’S JUST WHAT HUNDREDS OFPEOPLE DID IN NAPLES LAST NGIHT.SOME PEOPLE SPENT THE EVENINGENJOYING THE WATER..

WHILEOTHERS JUST SAT BACK ANDRELAXED..

WAITING FOR THEFIREWORKS SHOW FROM THE NAPLESPIER.IT WASN’T JUST LOCALS OFCOURSE..

PEOPLE FROM ALL OVERSHOWING UP... WE CHATTED WITH AFAMILY FROM MICHIGAN WHO SAYTHERE’S NO OTHER FIREWORKSDISPLAY QUITE LIKE THIS ONE."NOTHING LIKE IT ANYWHERE.NOTHING.NOT EVEN THE Fourth of July OVERTHE LAKES?OH NO, NO, WE HAVE LAKES, BUTTHERE’S NOTHING HAVE LAKES, BUTTHERE’S NOTHING LIKE THIS CAUSEYOU CAN SEE IT FROM SEVERALDIFFERENT




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