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Every 'first 2020 baby' born at each Catholic Health hospital is a girl

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:17s - Published < > Embed
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Every 'first 2020 baby' born at each Catholic Health hospital is a girl

THAT MIDNIGHTANTICIPATION..."4,3,2,1 HAPPY NEWYEAR..."IS NOTHINGCOMPARED TOCOUNTING DOWN FOR9 MONTHS."SHE IS OUR ROSE"JULIA DZUBELLA ANDTHOMAS SADLERSPENT THE NEW YEARRINGING IN A BRANDNEW BUNDLE OF JOY.SAY HELLO TO EDENROSE SADLER.EDEN IS THE FIRSTBABY BORN ATCATHOLIC HEALTH'SHOSPITALS IN THENEW YEAR."I DIDN'T THINK WEWERE GUNNA MAKE ITTO NEW YEARS."DZUBELLA THOUGHTEDEN WAS GUNNA BEBORN BACK IN 2019."LIKE 11:30 THEY BROKEMY WATER ANDTYPICALLY I HAVE MYBABIES QUICK SO ITHOUGHT SHE WASGUNNA MAKE ITBEFORE MIDNIGHT BUTSHE HAD OTHERPLANS."NOW RESTINGPEACEFULLYALONGSIDE A BEARBIGGER THAN SHE IS."SHE DOESN'T WANNAOPEN HERE EYES IT'STOO BRIGHT"AFTER ALL SHE DIDHAVE QUITE THENIGHT-- ENTERING THEWORLD AT 1:35 A-M.HER PARENTS DIDN'TTHINK THAT WASEARLY ENOUGH TO BEFIRST."ACTUALLY I DIDN'TTHINK WE'D HAVE THENEW YEARS BABYBECAUSE IT WAS 1:30, ITHOUGHT SOMEONEELSE WOULD BEAT USTO IT."2020 IS THE YEAR OFTHE GIRL FORCATHOLIC HEALTH.THE FIRST BABIESBORN AT CATHOLICHEALTH'S TWO OTHERHOSPITALS WEREALSO GIRLSTHE DZUBELLA-SADLER FAMILY HAS ALOT TO CELEBRATEDURING FUTURE NEWYEARS."WE'LL ALWAYS HAVE ABIG PARTY"FILLED WITH LOTS OFPRESENTS."A BIRTHDAY RIGHTAFTER CHRISTMAS"SOME PERKS TO AJANUARY 1STBIRTHDAY- YOU'LLALWAYS HAVEFIREWORKS."FIREWORKS"IN BUFFALO,




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nasalexi

nas woods. my guilty pleasures include watching tvj every New Year’s Day to see which baby was born first LMFAOihateme 3 hours ago

BulbuliaBrendan

Brendan @john_mcguirk There's been a press tradition of reporting on the first baby born every year, but this is the first… https://t.co/KfJoGXHGms 5 hours ago

KmariamK

Mariam Koné RT @unicefmali: Meet one of the first babies born in this new decade in #Mali! This beautiful baby was born this morning at 01:20am in Sego… 7 hours ago

LopezOnSports

John P. Lopez @BillBishopKHOU I don't know why, but finding out about the first baby born every year is something I always look forward to. 8 hours ago

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UNICEF Mali Meet one of the first babies born in this new decade in #Mali! This beautiful baby was born this morning at 01:20am… https://t.co/8vtVAlOGBi 8 hours ago

ApostateChick

զųɛɛŋ ơʄ ƈų℘ʂ 🦂 Happy New Year and happy birthday to my beautiful first born daughter!! You’ve made me so proud in every way imagin… https://t.co/hWCdmHqq9d 9 hours ago

serikiomoba

Adeniyi RT @ProfAkinAbayomi: The first baby of the year born at Agbowa General Hospital is baby girl "Agbor" who came into the world at 12.07a.m.,… 11 hours ago

NPazderski

Noreen Pazderski RT @WKBW: Catholic Health says the 'first baby' born in 2020 at each of its hospitals, is a girl! https://t.co/x1pOoiUFeN 12 hours ago


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