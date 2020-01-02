Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Hate working out? Group fitness might be the answer

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:43s - Published < > Embed
Hate working out? Group fitness might be the answer

Hate working out? Group fitness might be the answer

A new year means setting new goals.

You might opt to hit the gym, but more people are moving toward group fitness.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Hate working out? Group fitness might be the answer

ARE YOU TRYING TOLIVE A HEALTHIERLIFESTYLE IN 2020?7 EYEWITNESS NEWSREPORTER TAYLOREPPS SHOWS US ONEOF THE MOSTPOPULAR NEWTRENDS TO GET YOUBACK INTO SHAPE.STEPPING A NEW YEARIS A CHANCE TO STARTOVER.MANY PEOPLE ARESETTING GOALS ANDMAKING NEW YEAR'SRESOLUTIONS.STEFANIE"ORGANIZATION ANDSELF CARE.

I TEND TOBEAT MYSELF UP ALOT."TERESA "JUST TO STAYIN SHAPE, STAYHEALTHY.""YES, IT'S THAT TIME OFYEAR, WHENEVERYONE STARTSGRABBING THEIR GYMGEAR AND DOINGTHINGS TO GET ALITTLE HEALTHIER, LIKEGOING FOR A RUN, BUTSOMETIMES IT'S HARDTO KEEP UP WITH."CHARLENE "IT'S REALLYEASY TO SAY WE'LLJUST STARTTOMORROW, BUT THENTOMORROW DOESN'TCOME."CHARLENE KOLOWZASPENT THE DAY ATBIKE OR BAR ONELWMOOD DOING ASTEP CLASS.CHARLENE "I'M BACKAND I'M READY TOSTART THE NEW YEARRIGHT."SHE FINDS IT EASIERCOMING TO GROUPCLASSES LIKE THISONE.TERESA AND ANGELAGERTH TRIED IT OUTFOR THE FIRST TIMETODAY.ANGELA "THIS KIND OFHELPS US STAY ONTRACK, YOU KNOW IT'SSOMETHING NEWEVERY DAY."STEFANIE "GROUPFITNESS IS SOPOPULAR, YOU SEESTUDIOS POPPING UPEVERYWHERE.

PEOPLEWANT TO DO THISTOGETHER."STEFANIE MARTINELLITEACHES STEP ANDSPIN AT BIKE OR BAR...WHICH WASSUPPOSED TO BECLOSED FOR THEHOLIDAY.STEFANIE "I TEXTED MYBOSS AND SAID 'AREWE OPEN ON NEWYEAR'S DAY' AND SHESAID NO, I'M LIKE WENEED TO CHANGETHAT.

EVERY CLASSWAS FULL.

EVERYONEWANTS TO START THENEW YEAR OFF THERIGHT WAY."TERESA "IT'S A LITTLEBIT MORE EXPENSIVETHAN A REGULAR GYM,BUT I THINK IT'S WORTHIT.

YOU'RE MORELIKELY TO SEERESULTS I THINK."NOT SURE WHATCLASS IS FOR YOU?GERTH USES THE APPCLASS PASS, AFITNESSSUBSCRIPTION THATGIVES YOU ACCESS TODIFFERENT STUDIOS.TERESA "FORSOMEBODY GETTINGINTO SOMETHING,FINDING OUT WHATTHEY LIKE, THAT'S AREALLY GOOD OPTION."AND TO HELP CUTCOSTS..CLASS PASS ISOFFERING A FREEMONTH TO START THENEW YEAR.IN BUFFALO, TAYLOREPPS, 7EWN.




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.