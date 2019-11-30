Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

New year, new beginning for the Buffalo Diocese

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:39s - Published < > Embed
New year, new beginning for the Buffalo Diocese

New year, new beginning for the Buffalo Diocese

2020 brings a new beginning for the Buffalo Diocese.

It will be a year of healing led by interim Bishop Edward Scharfenberger.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

New year, new beginning for the Buffalo Diocese

IT."THE BUFFALOCATHOLIC DIOCESE ISHOPING FOR A YEARFULL OF HEALING --AFTER A 7EYEWITNESS NEWS I-TEAM INVESTIGATIONINTO CLERGY SEXABUSE LED TO THERESIGNATION OFBISHOP RICHARDMALONE.WE GET THE STORYTONIGHT FROM 7EYEWITNESS NEWSREPORTER OLIVIAPROIA.2020 BRINGS A NEWBEGINNING FOR THEBUFFALO DIOCESE.FATHER: THE NEWYEAR FOR THE CHURCHOF BUFFALO IS GOINGTO BE A YEAR OFRECONCILIATION ANDHEALING AS WECONTINUE TO WORKTHROUGH THETROUBLES OF THEPAST.HEALING THAT WILL BELED BY INTERIMBISHOP EDWARDSCHARFENBERGER.JENNIE: IT SEEMS LIKEHE'S ACTUALLY TRYINGTO MAKE ADIFFERENCE.

HEREALIZES THAT HENEEDS TO BE ASPIRITUAL... IT'S OURCHURCHES SOULTHAT'S HURTINGANDTHAT NEEDS HEALING.FATHER: WE NEED TOWORK ON THAT WELIVE WHAT WE SAY ANDWHAT WE PREACHFATHER DON WATKINSHAS ONLY BEEN APRIEST FOR 6MONTHS.

BUT HE SAYSHE'S PREPARED TOWORK WITH THE NEWBISHOP AS HE LEADSTHE CHURCHFORWARD.FATHER: WE'VE BEENGIVEN A GREATCHALLENGE IS HOWTHAT FEELS.BOTH BISHOPSCHARFENBERGERAND FATHER WATKINSSAY THEY BELIEVETRANSPARENCY WILLHELP MEND THERELATIONSHIPBETWEEN CLERGYAND LAITY.FATHER: SO WE HOPETHAT AT SOME POINT INTIME THAT WE CANPROPERLY RESTORETRUST TO ALL THOSEWHO HAD THAT SENSEOF TRUST VIOLATED BYREALLY CRIMINALS.THEY WERE CRIMINALS.NO ONE KNOWS HOWLONG IT WILL TAKEBUT FATHER WATSONSAYS RESTORINGTHAT TRUST WIILLBEGIN THIS YEAR -2020 IS WHEN THEPROCESS STARTS.JENNIE: IT IS GOING TOTAKE TIME.I DON'TTHINK IT'S GOING TOMAGICALLY BE FIXEDTHIS YEAR.

BUT I THINKTHAT WITH THE NEWYEAR AND NEWCHANGES THERE WILLBE A RENEWED SENSEOF HOPE.IN BUFFALO, OLIVIAPROIA, 7




You Might Like


Tweets about this

OliviaProia

Olivia Proia Members of the Catholic church say 2020 brings hope to the Buffalo diocese. @WKBW https://t.co/TQ7pSN8KRZ 1 hour ago


Recent related videos from verified sources

Stony Brook Shines lights up the neighborhood [Video]Stony Brook Shines lights up the neighborhood

Thursday marked the beginning of the 12th annual "Stony Brook Shines" in Lancaster. Neighbors decorate and light up their homes every year, this year's event will benefit the "Devin's Message..

Credit: WKBW Buffalo     Duration: 00:43Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.