Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Five babies born on New years Day

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:37s - Published < > Embed
Five babies born on New years DayFive babies born on New years Day
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Five babies born on New years Day

RANG IN THE NEW YEAR2020..

FIVE BABES IN KERN COUNTYMADE BY THEIR WAY INTO THEWORLD AT MIDNIGHT AND JUST A FEWMINUTES AFTER.I PUSHED THREE TIMES AND THENSHEWAS OUT, I DIDN'T EXPECT HER TOBE A NEW YEARS BABYALINA TAKHAR MADE HER ENTRANCEAT EXACTLYMIDNIGHT- MAKING HER THE FIRSTBABY IN KERN COUNTY AND INTOTHE NEW DECADE..

SHE WAS NOTSCHEDULED TOARRIVE UNTIL JAN 3RD.SHE IS JASMIN AND HER HUSBANDGURGEET TAKHAR'S FIRSTBORN.SHE IS ALREADY MAKING RECORDSWITHOUT REALIZING IT.AND ACCORDING TO KERN MEDICALHOSPITAL OFFICALS ALINA ISTHE FIRST BABY TO DO THIS IN THEPAST SEVERAL YEARS.I FEEL LIKE HER BEING BORN NEWYEARS DAYDURING THE NEW DECADE MEANS ANEW CHAPTER AND BEGINNING FOR USAND I AM VERY EXCITED, SHE MEANSTHE WORLD TO ME.TAKHAR SAYS SHE FEELS GREATAFTER GIVING BIRTH TO HERSEVEN POUND AND FOUR OUNCESBUNDLE OF JOY.

AND JUST A FEWMILES AWAY AT MEMORIAL HOSPITALDIEGO FLORINO WASBORN TO THE FLORINO FAMILY.HE WEIGHS 7 POUNDS AND WAS BORNAT12:02 AND I'M REALLY HAPPYTHE NOW MOTHER OF TWO SAYS SHEHAS ONLY BEEN IN BAKERSFIELD FOR6 MONTHS AN IS GRATEFUL TO HAVEA HEALTHY NEW ADDITION12:02 AND I'M REALLY HAPPYTHE NOW MOTHER OF TWO SAYS SHEHAS ONLY BEEN IN BAKERSFIELD FOR6 MONTHS AN IS GRATEFUL TO HAVEA HEALTHY NEW ADDITIONWE DIDN'T KNOW WHAT TIME IT WASGONNA BEAND THEN THEY TOLD ME IT WAS ATTHAT TIME AND I WAS LIKE WOWHERE AT 23ABC WE WANT TO WISHALL THE FAMILIES AND THEIRBUNDLE OFJOYS A HAPPY NEW YEAR ANDANOTHER CONGRATULATIONS.

FOR NOW IN STUDIO LEZLAGOODEN 23ABC NEWSCONNECTING YOU.



Recent related news from verified sources

Kenya: Hope in the New Year As Malaria Vaccines Lined Up for Clinical Trials

[Nation] As this year comes to an end, we remain hopeful that malaria, an infectious disease that...
allAfrica.com - Published

AWS re:Invent 2019 resonates cloud success for partners, customers

Every day, AWS adds 50 new partners to Amazon Partner Network. In last five years, the channel...
CRN - Published


You Might Like


Tweets about this

_ROB_29

ROB RT @23ABCNews: As millions around the globe brought in 2020, five babies in Kern County made their way into the world at midnight and just… 1 hour ago

23ABCNews

23ABC News As millions around the globe brought in 2020, five babies in Kern County made their way into the world at midnight… https://t.co/7BXtBQTHzi 1 hour ago

RubidelConde

Endgame hater and Hannibal lover.🌈🍖 RT @AngelaBarnes75: Exactly! They could have at least had Tony pointing out that other children were born during those five years overall t… 2 hours ago

AngelaBarnes75

✪ Angela Barnes ✪ Exactly! They could have at least had Tony pointing out that other children were born during those five years overa… https://t.co/OZuCy9vL4q 10 hours ago


Recent related videos from verified sources

One of UK’s first mixed sex civil partnership ceremonies [Video]One of UK’s first mixed sex civil partnership ceremonies

The registrar of one of the UK's first mixed sex civil partnerships, who married the country's first same sex couple, described today's moment as 'simple but historic'.Rebecca Steinfeld, 38, and..

Credit: SWNS STUDIO     Duration: 02:18Published

Few Babies Are Born on New Year's Day & Here's Why [Video]Few Babies Are Born on New Year's Day & Here's Why

It seems rare to meet someone who was born on Christmas or New Year’s Day, and there’s a perfectly logical reason why. Buzz60’s TC Newman has more.

Credit: Buzz60     Duration: 01:20Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.