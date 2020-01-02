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'A Quiet Place II' official trailer released with sights of Western New York

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:46s - Published < > Embed
'A Quiet Place II' official trailer released with sights of Western New York

'A Quiet Place II' official trailer released with sights of Western New York

Following the release of a teaser trailer in December, a second trailer for "A Quiet Place II" has been released.
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'A Quiet Place II' official trailer released with sights of Western New York

SO BY THE END OFMARCH.THE FIRST FULLTRAILER FOR THEMOVIE "A QUIET PLACE2" IS NOW ONLINE.YOU'LL RECOGNIZE AFEW OF THEBACKDROPS IN THERE.7 EYEWITNESS NEWSREPORTER JEFFRUSACK LOOKS ATWHAT THE MOVIECOULD BRINGWESTERN NEW YORKONCE IT IS RELEASED.SHHERE'S PEAK OF THE AQUIET PLACE 2.RECOGNIZE THESEPLACES.THEY'RE ALL WESTERNNEW YORK.THEY REALLY USED AWIDE VARIETY OFIMAGES HERE IN WNY.LIKE THIS.

THIS IS THEVILLAGE OF AKRON.SOME OF THE STOREFRONTS MAY LOOKDIFFERENT...ALSO DIFFERENT ISTHIS.ALIENS FLYING FROMTHE SKY..

THAT'S NOTAN EVERY DAYOCCURRENCE INAKRON.THE MOVIE COMESOUT NATIONWIDE INMARCH.THE PREMIER WILLMOST LIKELY BE IN LOSANGELES...BUT TIM CLARK WITHTHE BUFFALONIAGARA FILMCOMMISION IS EYEINGSOMETHING LOCAL.HOPING TO COAX THEMINTO SOME SORT OFSCREENING HERE, ANDWE'RE WORKING ONTHAT NOW.CLARK SAYS A MAJORMOTION PICTURE OFTHIS MAGNITUDE CANREALLY SHOW OFFHOW ACCOMADATINGWESTERN NEW YORKCAN BE FOR FILMING.AND IT HELPS THATNOT THAT MANYMOVIES HAVE BEENPRODUCED HEREBEFORE.MOST OF THE STUDIOSAS WELL AS THESEINDEPENDENTFEATURE FILMSREALIZE THAT MUCH OFWNY HAS BEEN REALLYUNDERSHOT SO THATIS VERY APPEALING TOTHEM.

BECAUSE IT'SSOMETHING THATHASN'T BEEN SEEN IN ABUNCH OF OTHERMOVIES.PARAMOUNT STUDIOSPREPARED AND SHOTA QUIET PLACE TWOFOR 8 MONTHS IN2019.AND NOW IN 2020..WE'RE GETTING OURFIRST EXTENDEDLOOK OF A MOVIEEXCLUSIVELY SHOT INWESTERN NEW YORK.JEFF RUSACK 7 EWN.




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pinsy99

cel RT @CenayangFilm: A Quiet Place 2 Official trailer https://t.co/FUQUOnbd5T 17 seconds ago

ccodymiller

Cody Miller A Quiet Place Part II - Official Trailer - Paramount Pictures https://t.co/fywh2UDkLf 32 seconds ago

Qayyim_Hazimi

Zainul Retika Mohd RT @IGN: The story continues... watch the official trailer for A Quiet Place Part II - in theaters March 20th. https://t.co/JRcxMsgOLN 2 minutes ago


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