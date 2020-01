Aumento de salarios generan opiniones dividas 2 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Aumento de salarios generan opiniones dividas Los salarios mínimos aumentaron en california a partir del primero de enero, pero según algunos restaurantes en Chico, esto puede influenciar las contrataciones y los precios de la comida. 0

shares ShareTweetSavePostSend Aumento de salarios generan opiniones dividas Pís. ## ya entro en rigor el aumento salarial programado para el primero de enero. Pero como esá afectando a los negocios este aumento? Johan castellanos habó con varios de ellos, y con algunos empleados. Las personas que entreviste ven que aunque aumenten los salarios, las ventas en los negocios esán disminuyendo y los trabajadores tienen que trabajar el doble. Como uno de ellos me dijo, mas trabajo por un poquito ás de paga. Salario ínimo en el estado de california aumenó a partir del primero de enero. Pero algunos negocios se vieron afectados, este es el caso de dos restaurantes. "afecta en el restaurante porque obviamente pues se le tiene que pagar ás a los empleados, pero ú sigues teniendo las mismas ganancias, si mantienes los precios que teías en el meú el año pasado". Seún nos indió yeduana, ultimadamente el incremento se traduciá en aumento en el precio de la comida, lo que podía significar menos clientes. Pero hay otro efecto inmediato y es el de la cantidad de empleados. "estamos contratando menos, ahora lo que haían dos empleados ahora lo esá haciendo una persona. No puedes tener dos empleados si le estas pagando ás.éramos un restaurante que trabajaba casi con 30 empleados ahorita estamos siendo 19 empleados." Para los negocios con menos de 26 empleados en california, el salario ínimo quedo en 12 ólares la hora y para los negocios con ás de 26 empleados quedo a 13 ólares la hora. Por otro lado para los empleados como, susana herández, el incremento es ás que merecido. "creo que merecemos ganar un poquito ás porque el trabajo que hacemos, lo hacemos este con gran dedicacón y es una parte de estimular al empleado y valorar nuestro trabajo ía a ía". California tiene programado que el salario se incremente de a ólar hasta el 2023, cuando el salario miniso quedara en 15 ólares. "esá bien que lo aumenten pero lo que pasa es que aumentan lo deás, o sea aumentan los taxes lo deás y todo eso. Aumentan todo lo que tenemos que usar para comparar y eso." Pero hay varias ciudades en california como san francisco o san joé que ya aumentaron sus salaros a 15 ólares la hora. Nos comunicamos con la asociacón de negocios del centro de chico y nos dijeron que no han recibido ninún reporte de quejas relacionadas con el aumento de los salarios en





You Might Like

Tweets about this