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'Powerboxing' Prank Leads to Person Struggling to Breathe in Utah

Video Credit: KSTU - Duration: 01:36s - Published < > Embed
'Powerboxing' Prank Leads to Person Struggling to Breathe in Utah

'Powerboxing' Prank Leads to Person Struggling to Breathe in Utah

Police say multiple homes in Kaysville, Utah have been the target of a prank called "powerboxing."
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'Powerboxing' Prank Leads to Person Struggling to Breathe in Utah

A aPRETTY SERIOUS CONTACT IS BOTH aa aFOR THE VICTIMS AND POTENTIALLY aa aFOR THE VICTIMS AND POTENTIALLY aa aFOR THE SUSPECTS.

Aa aFOR THE SUSPECTS.

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