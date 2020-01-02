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Police release photo of person of interest in deadly hit-and-run on Christmas Eve

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 00:43s - Published < > Embed
Police release photo of person of interest in deadly hit-and-run on Christmas Eve

Police release photo of person of interest in deadly hit-and-run on Christmas Eve

The Milwaukee Police Department released the name and photo of a person of interest in the deadly hit-and-run that occurred on Christmas Eve.
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Police release photo of person of interest in deadly hit-and-run on Christmas Eve

THANKS FOR JOINING US.JUSTINTO THE NEWSROOM -- POLICEHAVE IDENTIFIED A SUSPECT IN ADEADLY CHRISTMAS EVEHIT-AND-RUN -- NEAR HOWELL ANDDOVER.POLICE ARE ASKING FORYOUR HELP FINDING THIS MAN --45-YEAR-OLD MANUEL SALAZAR-GUTIERREZ.HE'S ABOUT 6'01, 250POUNDS WITH BLACK HAIR ANDBROWN EYES.HE HAS SEVERALTATTOOS INCLUDING "ZACATECA"ACROSS HIS ABDOMEN.JAMIE HANSON WAS WALKING HERDOGS WHEN POLICE SAY THEDRIVER HIT HER ON THE SIDEWALKNEAR HOWELL AND DOVER.THEIMPACT SENT HANSON FLYINGFIFTY FEET FROM WHERE SHE WASHIT.HER DOGS ALSO DIED.IF YOUHELP FIND THE SUSPECT -- YOUCOULD BE ELIGIBLE FOR ATHOUSAND DOLLAR REWARD.




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