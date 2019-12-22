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5 fun things to do this weekend

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:32s - Published < > Embed
5 fun things to do this weekendFun events to attend near you for the weekend of January 4, 2020.
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5 fun things to do this weekend

FUN THINGS TO DO THIS WEEKENDWITH OUR*TASTE AND SEE SOUTHFLORID* ENTERTAINMENTREPORTER T.A.

WALKER.

FIRSTUP, ITMAY BE LOOKING TO WORK ON ANEW YOU.

AND THERE IS NOBETTER WAY TO DO IT WITH THAWITH OPRAH AND LADY GAGA.*OPRAHLIFE IN FOCU* IS A FULL DAYWELLNESS EVENT AT THE BB&TCENTER AND WILL FEATURE GUESTSINCLUDING JULIANNE HOUGH.HER MOTIVATING SESSION WILLENCOURAGE AND MOTIVATEATTENDEES ALONG THEIR WELLNESSJOURNEY.

IT9 A.M.

TICKETS START AT $60PLUS TAXES AND FEE.SPEAKING OF LADY GAGA.FUNNYMAN EDDIE GRIFFIN.YES, WITH LADY GAGA... EDDIEGRIFFIN WAS IN 'A STAR ISBORN' AS BRADLEY COOPER'SCONCERNED FRIEND WHO FINDS HIMSLEEPING OUTSIDE.

EDDIE ISPLAYING THE PALM BEACH IMPROV.

THERE ARE TWO SHOWS....TICKETS START AT $35 PLUSTAXES AND FEE.AND A TWO BIG EVENTS AIRINGRIGHT HERE ON WPTV NEWSCHANN5.YESTOMORROW NIGHT ON WPTV...WE ARE JAMMED PACKED.

FIRSTUP, THE NFL PLAYOFFS WITH THENFC WILD CARD GAME.

ITSEATTLE SEAHAWKS TAKING ON THEPHILADELPHIA EAGLES.

THEPREGAME STARTS AT 4.

THEN AT8, IT'S THE GOLDEN GLOBES WITHHOST Ricky Gervais.

THIS ISHIS FIFTH AND LAST TIMEHOSTING.

TOM HANKS WILL BEGETTING A LIFETIME ACHIVEMENTAWARD.TO GET THE DETAILS ON ALL THFIVE FUN THINGS TO DO THISWEEKEND, HEAD TO OUR DIGITALPLATFORMS LIKE THE*TASTE ANDSEE SOUTH FLORID* FACEBOOKPAGE, THE WPTV MOBILE APP, ANDWPTV.COM/T




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