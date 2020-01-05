FIRST robotics competition season kick-off and 2020 game reveal

WORLD WIDE ROBOTICSGAME CELEBRATION FORTHE UPCOMINGROBOTICS COMPETITIONSEASON.THIS YEAR'S GAME ISCALLED INFINITERECHARGE.TO EXPLAIN...ACTION NEWS REPORTERALANI LETANG HAS THESTORY.
###MICAELA HOUSE-MONTEREY HIGH SCHOOLROBODORES CO-CAPTIANCLIP#0683 12:22:58 "IT'SHUGE EXCITEMENT WE'VEBEEN WAITING FOR THIS FORA WHILE...FOR THIS GAMEREVEAL," ALONG WITHNEARLY A DOZEN OTHERMONTEREY PENINSULATEAMS HAVE WAITED FORTHE WORLD WIDE GAMEREVEAL....AND KICK OFF TO THEGLOBAL ROBOTICSCOMPETITION SEASONTHIS YEAR...THE NON-PROFIT STEMPROGRAM.....FORINSPIRATION ANDRECOGNITION OFSCIENCE ANDTECHNOLOGY ...OR FIRSTROBOTICS ANNOUCINGTHE STAR WARS THEMEOF "INFINITE RECHARGE"AS THE GAME TO PLAY IN2020.ROBIN COYNE-MONTEREYHIGH SCHOOL ROBOTICSINSTRUCTOR CLIP#068112:16:19 AND ONE OF THECOMPONETS OF THE GAME ISA GIANT SWINGING ARM THATHAS 8 FOOT PIPE ANDROBOTS HAVE TO CLIMB ANDATTACH TO IT 12:16:29 THEGOAL IS TO HAVE MORE THANONE ROBOT ON EACH TEAMATTACH TO IT AND LEVEL ITOUT AND SCORE POINTSTEAMS WILL BECHALLENGED TO BUILD...DESIGN...AND PROGRAMROBOTS IN SIX WEEKSFOR THE UPCOMINGREGIONAL COMPETION INMARCH MONTEREY HIGHSCHOOL'S ROBOTICSTEAM ---THE ROBODORES---HAS EVEN LESS TIMEROBIN COYNE-ROBOTICSINSTRUCTOR CLIP#068112:16:43 "BECAUSE WE'VEBEEN INVITED TO BEIJIN FORAN INVITATION ONE OF THREETEAMS FROM THE US THAT'SBEEN INVITED.
SO WE HAVETO BUILD SOONER AND SHIPOUR ROBOT TO CHINA."MICAELA HOUSE-MONTEREY HIGH SCHOOLROBODORES CO-CAPTAINCLIP#0683 12:26:01 "IT'S ACULTURAL EXCHANGEMICAELA HOUSE-MONTEREY HIGH SCHOOLROBODORES CO-CAPTAINCLIP#0683 12:26:01 "IT'S ACULTURAL EXCHANGECOMPETITION THAT'S REALLYWHAT ITS ABOUT EXCITED TOGET A GLIMPSE OF WHATTHEIR CULTURE IS LIKE ANDSEEING HOW THEY WORKTOGETHER," WORKING ANDLEARNING TOGETHER....ROBODORES MEMBERSSAY..GOES BEYOND THESTEEL AND REMOTECONTROLLERS MICAELAHOUSE-MONTEREY HIGHSCHOOL ROBODORESCO-CAPTIAN CLIP#068312:24:10 "IT ENDS UPHELPING THE WORLDTHROUGH TEACHING US WHATIT MEANS TO WORKTOGETHER TO WORK ON THISCHALLENGE, RIGHT.BUTT TO 12"23:39 IVEBECOME A LOT MORECOLLABORATIVE WITH OTHERPEOPLE IN MY SCHOOGROUPS AS A RESULT OF THISTEAM," IN MONTEREY...IM ALANILETANG...KSBW ACTIONNEWS EIGHT ...##AFTER REGIONALS...THE WINNING ROBOTICSALLIANCE WILL COMPETAT THE WORLDCHAMPIONSHIP INHOUSTON IN APRIL.
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