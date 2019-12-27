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WCPO's Paola Suro takes a ride down giant hill at The Banks

Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 02:57s - Published < > Embed
WCPO's Paola Suro takes a ride down giant hill at The Banks

WCPO's Paola Suro takes a ride down giant hill at The Banks

WCPO reporter Paola Suro goes tubing at Snow Banks at The Banks - and the judges' scores are in.
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WCPO's Paola Suro takes a ride down giant hill at The Banks

HAPPENING TODAY...IT'S AWINTER WONDERLAND IN DOWNTOWNCINCINNATI.SNOW BANKS AT THEBANKS HAS TRANSFORMED SEVERALBLOCKS... INTO A FAMILYFRIENDLY... FUN FILLED ADVENTUREADVENTURE.9 ON YOUR SIDE'SPAOLA SURO IS LIVE WITH THEWONDERS YOU'LL SEE TODAY...AND ALL THROUGH THE MONTH...PAOLA?OK TIKI - I LOVE SNOW INMODERATION..SO THIS IS PERFECTFOR ME.AND WITH CINCINNATIWEATHER BEING SO UNPREDICTABLE- HERE IS WHERE WE ARE IN LUCK- RIGHT AT THE BANKS.THIS ISSOMETHING YOU COULD EXPERIENCESINCE FRIDAY - TODAY IS THELAST DAY TO TAKE IT ALL IN -SO RICH WAHLBURG WITH GAME DAYCOMMUNICATIONS IS HERE WITH MENOW -RICH WHAT CAN PEOPLE EXPECTTHIS LAST DAY?I THINK IT'SCOOL TO POINT OUT HOW THE SNOWEVEN GOT HERE - TALK TO USABOUT THAT..AND WHAT WILL ITBE LIKE TAKING ALL OF THISDOWN?GREAT - THANK YOU SO MUCH!TODAY IS THE LAST DAY YOU CANEXPECT TO COME DOWN HERE ANDTAKE IT ALL IN.IN.ACTIVITIES GO ON TODAY FROMNOON TO 6PM.REPORTING LIVE -PAOLA SURO 9OYS.




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