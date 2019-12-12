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Strangers become family as Bills fans gather in Houston

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:44s - Published < > Embed
Strangers become family as Bills fans gather in Houston

Strangers become family as Bills fans gather in Houston

Despite a heartbreaking playoff loss to the Houston Texans, Bills fan are optimistic about the future and strangers became family over the weekend.
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Strangers become family as Bills fans gather in Houston

BILLS MAFIA ... WELLREPRESENTED AT "N-R-G" STADIUM INHOUSTON TODAY.SEVEN EYEWITNESSNEWS ANCHORASHLEY ROWE SPENTSOME TIME WITHTHEM... DIGESTING ATOUGH LOSS... BUTHAVING A GREAT TIMEON A ROAD TRIP THEYWON'T SOON FORGET.ROWE STANDUPINTRO: "THERE'S NOSUGAR COATING ITFANS SAY IT WAS AHEARTBREAKINGGAME.

BUT THATDOESN'T TAKE AWAYFROM THE WEEKENDIN HOUSTON.""LET'S GO BUFFALO!"BUFFALO BLUE FORAS FAR AS THE EYECOULD SEE."WE OUT HERE INHOUSTON TEXAS FORA PLAYOFF GAME THEHYPE IS REAL NICE"FANS OF ALL AGESBRINGING THEHOMETOWN FEEL TOTHE TAILGATE ASEARLY AS 8 A-M...HOURS BEFORE THEHOUSTON TAILGATELOTS EVEN OPENED."GO BILLS!""WE WERE SODISAPPOINTED... "THIS HAS BEEN THESCENE ALL WEEKENDFAMILIAR FACESWHO WERE ALSO ATBILLS BACKER BARS.JOANNE CALLS THISA BUCKET LISTMOMENT.JOANNE SOUNDBITEWHEN THE BILLSCLINCHED THEPLAYOFFS, JOANNECALLED A TRAVELAGENTDESPERATELY HOPINGTO FULFILL HERDREAM OF SEEINGTHE BILLS IN THEPLAYOFFS."I'M IN THE WEGMANSPARKING LOT IT'S ASNOWSTORM THATDAY AND I'M LIKE I'VEGOT TO GET TO THISGAME HIT THEBUTTON"THAT'S WHAT THIS ISALL ABOUT.

ANDALTHOUGH THE BILLSARENT MAKING ITONTO THE NEXTROUND THESE FANSGOT A FAMILYREUNION ANDMEMORIES OF ALIFETIME.ROWE STANDUP TAG:"SO ONWARD... IFTHERES ONETAKEAWAY, IT'S THATFANS ARE OPTIMISTIC.IN HOUSTON, ASHLEYROWE 7EWN."




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