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Mayor Jim Kenney To Be Sworn In Today For 2nd Term

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:23s - Published < > Embed
Mayor Jim Kenney To Be Sworn In Today For 2nd TermHis term expires in 2024.
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Mayor Jim Kenney To Be Sworn In Today For 2nd Term

DETERMINED TO KEEP HER NAMEALIVE.THIS PLAN TO MARCH THISMORNING IN HONOR EVERY DULCEMARIA ALAVEZ, THE LITTLE GIRLWENT MISSING FROM APLAYGROUNDS IN BRIDGETON BACKON DEITZ 16.SUPPORTERS HOPE THE MARCH TOCITY HALL WILL RAISE MOREAWARENESS ABOUT DULCE'SDISAPPEARANCE, AUTHORITIESDON'T HAVE ANY NEWTHE CHILD'S WHEREABOUTS.HAPPENING TODAY:PHILADELPHIA MAYOR JIMKENNEY'S INAUGURATION.MAYOR KENNEY WILL BE SWORN INLATER THIS MORNING, BEGINNINGHIS SECONDS TERM.THIS IS FILE VIDEO FROM 2016WHEN HE WAS FIRST ELECTED TOTHE OFFICE AS THE 99TH MAYOROF PHILADELPHIA.ONE EVERY HIS IMAGINE OR




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