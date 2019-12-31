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Eagles Players Chime In On Whether Hit That Injured Carson Wentz Was Dirty

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 03:04s - Published < > Embed
Eagles Players Chime In On Whether Hit That Injured Carson Wentz Was DirtyDan Koob reports.
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Eagles Players Chime In On Whether Hit That Injured Carson Wentz Was Dirty

APARTMENT AFTER A NEIGHBORCALLED SAYING THAT SHE HEARDARGUING.WELL, ALSO TONIGHT, THEREIS ALWAYS NEXT YEAR.PHILADELPHIA EAGLES MET WITHTHE MEDIA TODAY HAVE A BEINGBOUNCED FROM THE PLAYOFFS BYSEATTLE YESTERDAY.DON BELL JOINS US NOW.WHAT A ROUGH WAY TO EVEN THESEASON.ESPECIALLY WHEN YOU THINKABOUT WHAT HAPPENED NINEMINUTES IN THE GAME.HELLO.THAT IS WHAT IT COMES DOWNTO I DIDN'T INN 10 TO HURTHIM.I HOPE HE IS OKAY.THAT IS WHAT SEAHAWKSDEFENSIVE END JADEVEON CLOWN ISAID AFTER HIS HIT KNOCKEDWENTZ OUT OF THE PLAYOFF GAME.BOTH HE AND BIRDS ARE SEEING AWHOLE LOT MORE THAN.THAT DAN KOOB JIM US LIVE FROMTHE NOVACARE COMPLEX WITH THEDETAILS, DAN.REPORTER: DON, LOT MORE ONWHAT JADEVEON CLOWNEY WASSAYING AFTER THE STORY BUT ITIS THE HIT THAT IS HEARDAROUND THE DELAWARE VALLEY.HIT THAT ENDED EAGLES SEASON.A HIT THAT SEEMS TO BE PRETTYDIVISIVE INSIDE THE EAGLESLOCKER ROOM.ONE PLAY IN THE SECOND EAGLESDRIVE CARSON WENTZ WAS CONNCUSSED.NEXT DAY, THE SEASON WAS INTHE CAN.I THINK SOMETHING SHOULDHAVE BEEN CALLED OBVIOUSLY.I FEEL LIKE EVERYONE IS INAGREEMENT AFTER SEEING THAT.IT.REPORTER: DIVIDE SEEMINGLYEXISTS BETWEEN THE OFFENSE ANDDEFENSE.SHOULD A FLAG HAVE BEENTHROWN.MAYBE.NOTHING MORE.MALCOLM JENKINS HAS SEEN HITAND DOESN'T THINK MUCH OF IT.I MEAN IT LOOKS LIKEFOOTBALL.YOU NEVER WANT TO SEE HITSLIKE THAT BUT AS A PERSON WHOHAS PAID TO HIT PEOPLE, IDON'T EVER, YOU KNOW, UNLESSIT IS REALLY BLATANT I DON'TTHINK IT IS A DIRTY THING ORINTENTIONAL THING.GUYS PLAY HARD.IT HAPPENED TO OUR STARQUARTERBACK, CARSON, GUY HASBEEN ON FAIR LAST COUPLEWEEKS.I DON'T THINK HE PURPOSELY DIDYOU KNOW, IT IS THE GAME OFTHIS IS A PHYSICAL GAME.REPORTER: WENTZ WAS SEENWALKING THROUGH LOCKER ROOMMONDAY AND TOOK TO INSTAGRAMEARLIER IN THE DAIGLE SAY I'MFEELING G HEAD INJURIES ARE ASCARY THING.APPRECIATE EVERYBODY THOUGHTSAND PRAYERS.WELL, WE WILL SEE IF WE WILLHEAR FROM CARSON WENTZ LATERIN THE WEEK BUT FOR JADEVEONCLOWNEY PART HE TOLD U.S.A.TODAY HE IS EXPECT TO GORECEIVE DEATH THREATS FROMEAGLES FANS AFTER WHAT THEYWERE SAYING TO HIM ON THESIDELINES ON SUNDAY.DON, HE CALLED EAGLES FANS THEWORST IN THE WORLD.I'LL LEAVE THAT ONE ALONE.BACK TO YOU.DAN, THANK YOU.IT WILL NOT HELP WITH THEDEATH THREATS.LISTEN, I WILL SAY THIS, IDON'T THINK THAT HE INTENDEDTO INJURE CARSON.I DO THINK HE INTEND TODD HURTHIM, THAT IS WHAT THEDEFENSIVE PLAYER.THEY DO INFLICT PAIN.IT IS UNFORTUNATE FOR CARSON.ONE OF THE THINGS I NOTICED ISTHE OPINIONS ARE DIVIDEDBETWEEN OFFENSIVE PLAYERS ANDDEFENSIVE PLAYERS.TRUE.MALCOLM JENKINS DIDN'TTHINK ANYTHING.BECAUSE THAT IS WHAT THEYDO.YES.I WILL NEVER FORGET.I STILL THOUGHT HE COULD HAVE



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