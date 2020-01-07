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Raymond Couple Raises Money to Adopt

Video Credit: WAPT - Duration: 02:00s - Published < > Embed
Raymond Couple Raises Money to AdoptA Raymond couple is raising money to adopt.
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Raymond Couple Raises Money to Adopt

GOT 10 DOLLARS OF QUARTERS...RACHEL KING SPENDS MOST OF HERSPARTIME THESE DAYS...COUNTING SPARECHANGE.9:20- WE DONT ANY TAXES TO BETAKEN OUT SOWERE ROLLING OURSLEVES 9:23 IT'STEDIOUS WORK.....BUT RACHEL DOESN'T MIND.

EVERYCENT BRINGS HER CLOSER TOFINALLYBECOMING A MOM.1:31- WE WENT THROUGH A TOUGHROAD I GUESS YOU COULD CALLIT.1:34RACHEL AND HER HUSBAND WESLEYFELLIN LOVE AS TEENAGERS- MARRIED--AND PLANNEDTO HAVE A BABY..BUT IT WASN'TTHAT EASY.1:34 LOTS OF INFERTILITY THREEYEARS OF INFERTILITY MULTIPLEROUNDS OFPROCEDURES1:43 WE JUST FELT GODLED US TO THIS FOR A REASON1:49....IN OCTOBER THEY POSTED THEIR OWNUNIQUE BABY ANNOUNCEMENT ONFACEBOOK.THEY WERE ADOPTING.8:48- I CAN'T EVEN TELL YOU HOWMANY PEOPLE LIKED IT SHARED ITAND EVERYTHING ELSE YOU CAN DOON FACEBOOK.

8:53AND THE KING'S WOULD NEED ALL OFTHATSUPPORT...THE FOUND OUT THE COST ADOPTING...WAS STAGGERING.5:00- THE ADOPTION AGENCY WE AREGOING THROUGH PREPARED US OTSPEND 40 TO 50 THOUSANDDOLLARS...A LOT OF MONEY.

A LOTOFMONEY.

5:05RACHEL GOT AN IDEA FOR A SMALLFUNDRAISER...USING BABYBOTTLES.47- THEY JUST COLLECT THEIREXTRA CHANGE..AND THEY GIVE TOUS WHEN IT'S DONE.55..THE RESPONSE--- BIGGER THAN THEYEVERDREAMED.1:00-- WE HAVE ABOUT 80 BOTTLERIGHT NOW...WE ARE STILL GETTINGTHEM IN OUR MAILBOX AND ATTHE CHUR6606- SOMEBODY GAVE THIS TO USAND IT WAS 250RACHEL KEEPS THE CHANGE IN WHATWILL BETHE NURSERY...BEHIND A DOOR SHE KEPT CLOSEDALL THOSEYEARS WHEN SHE DIDN'T KNOW IFSHE'D GET TOBE A MOM.NOT ANYMOR10:13 WE KIND OF WANT TO MAKE ASIGN THAT SAYS WORTH EVERY PENNYFOR THE BEDROOM BECAUSE HE ORSHE DEFINATELY IS.

10:20 THE KINGS COULD BE MATCHED WITHA BIRTHMO




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