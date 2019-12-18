Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Should Cincinnati rename street honoring slaveowner Charles McMicken?

Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 02:02s - Published < > Embed
Should Cincinnati rename street honoring slaveowner Charles McMicken?

Should Cincinnati rename street honoring slaveowner Charles McMicken?

Following the University of Cincinnati's decision to remove the name of Charles McMicken from the college of arts and sciences, Cincinnati city council has approached the debate over whether the city should take steps to change the name of nearby McMicken Avenue as well.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Should Cincinnati rename street honoring slaveowner Charles McMicken?

CITY COUNCIL soon COULDEXPLORE CHANGING THE NAME OFMCMICKEN AVENUE.CHARLESMCMICKEN WAS A SLAVE OWNER -HE FOUNDED THE UNIVERSITY OFCINCINNATI.NINE ON YOUR SIDE'SCOURTNEY FRANCISCO WAS INCOUNCIL CHAMBERS AS MEMBERSDISCUSSED THE CHANGE.SHE'SLIVE ON MCMICKEN AVENUE NOW.WEDNESDAY WE WILL FIND OUT IFCITY COUNCIL WILL EXPLORECHANGING THIS STREET NAME.I AMTAKING A DEEPER DIVE INTO THATPROCESS.WALKING MCMICKEN AVENUE EVERYDAY TO WORK... KNOWING CHARLESMCMICKEN WAS A SLAVE OWNER....IS...UNSETTLING FOR ESTELLEMCNAIR.SOT: ESTELLE MCNAIR,FRANCISCAN MINISTRIES TAMAR'SCENTER403942 It is hurtfulthat the street is named afterhim.TO CHANGE THE NAME OFMCMICKEN AVENUE, SOMEONE WOULDHAVE TO WRITE A LETTER TO THEDEPARTMENT OF CITY PLANNING.THE CITY WOULD THEN SEND ANOTICE TO PROPERTY OWNERS...AND GATHER INPUT.

A COMMITTEEMADE UP OF STAFF AND THEPUBLIC WOULD DECIDE IF THECHANGE WORKS... AND THENCOUNCIL VOTES.

COUNCILMAN JEFFPASTOR PROPOSED EXPLORING THATOPTION TODAY.SOT COUNCILMANJEFF PASTOR 160823 Who intheir right mind decided thatthis free state in ohio wasgoing to name any street aftera slaver... AMY MURRAYABSTAINED AND DID NOT VOTE .SOT:amy murray: 16 0040 "37Where do you makedeterminations based onhistory?

I worry that we'regoing to be going down a slopewhere we are changing a lot ofnames in the city ofCincinnati.

THE UNIVERSITY OFCINCINNATI DECIDED TO DROPMCMICKEN'S NAME FROM THECOLLEGE OF ARTS AND SCIENCESLAST MONTH.I HAVE THE SLAVEOWNER'S WILL... YOU SEE THESPOT WHERE HE SAID U-C SHOULDACCEPT WHITE PEOPLE ONLY.THAT'S PART OF THE CONCERN ANDIT CREATES CONFLICTINGEMOTIONS FOR MCNAIR.SOT:ESTELLE MCNAIR, FRANCISCANMINISTRIES TAMAR'S CENTER403942.

Where does it stop andwhat does it really prove?What can we really do?

I thinkwe should really talk aboutbigger issues or maybe this isthe first step in talkingabout those bigger issues.

00SINCE WENDELL YOUNG WAS ABSENTAND COULD NOT VOTE... THEREWERE NOT ENOUGH COUNCILMEMBERS TO EQUAL A MAJORITYTODAY... THAT'S WHY THE FULLCOUNCIL WILL GET THE CHANCE TOVOTE WEDNESDAY.



Recent related news from verified sources

Why councilman says McMicken Street should be renamed (and its connection to business)

Cincinnati Councilman Jeff Pastor has heard the criticism about his proposal to ask the city...
bizjournals - Published


You Might Like


Tweets about this

CityBeatCincy

Cincinnati CityBeat Cincinnati City Councilmember Jeff Pastor wants to replace the name of the street named for Charles McMicken, a Cin… https://t.co/lddIwqxwxy 5 hours ago


Recent related videos from verified sources

McMicken Avenue name change proposal still up for debate [Video]McMicken Avenue name change proposal still up for debate

Following the University of Cincinnati's decision to remove the name of Charles McMicken from the college of arts and sciences, Cincinnati city council has approached the debate over whether the city..

Credit: Rumble     Duration: 02:38Published

University of Cincinnati to remove Charles McMicken's name from college of arts and sciences [Video]University of Cincinnati to remove Charles McMicken's name from college of arts and sciences

According to the university's board of trustees, McMicken's name will remain on buildings and physical structures like McMicken Hall, McMicken Circle, McMicken Commons and "Mick and Mack" statues and..

Credit: Rumble     Duration: 02:38Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.