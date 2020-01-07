Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

New CBD store opens in Fort Myers

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:59s - Published < > Embed
New CBD store opens in Fort Myers

New CBD store opens in Fort Myers

Hemp JOI and new CBD store opened on Daniels Parkway in Fort Myers.

They will carry coffee, beauty products, chocolate and more.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

New CBD store opens in Fort Myers

THE STREETNO ONE WAS INJURED.THERE’S A NEW C-B-D STORE INFORT MYERS."HEMP JOI" OPENED TODAY ONDANIELS PARKWAY.THERE YOU WILL FIND COSMETICS,MUSCLE RELIEF TOPICALS, MASSAGECREAM, GUMMIES, CHOCOLATES,COFFEE, AND MORE.THEY EVEN HAVE A COMPLETE LINEOF C-B-D PET TREATS.YOU CAN ALSO GRAB A CUP OF C-B-DINFUSED COFFEE.ON MONDAYS, THEY OFFER FREE10-MINUTE CHAIR MASSAGES TO SHOWHOW THEY BELIEVE C-B-D ENHANCESYOUR MASSAGE.WE SPOKE TO THE OWNERS WHO STHIS IS A FAMILY BUSINESS."it’s a family operation...it’sthingTHIS IS THE "HEMP JOI"




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.